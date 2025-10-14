Venator Italia, Petrucci (FdI): grazie al Mimit passi in avanti sulla vertenza

Scarlino: “Grazie all’azione del Mimit e del ministro Urso si stanno facendo significativi passi in avanti sulla Vertenza della Venator Italia. Ricordo che lo stabilimento chimico di Scarlino, in provincia di Grosseto, specializzato nella produzione di biossido di titanio, dopo un periodo di fermo produttivo iniziato nel 2023, ha temporaneamente riattivato una linea produttiva a inizio ottobre 2025.

Questo evento fa parte di un percorso di reindustrializzazione avviato con il governo e mira a risolvere una crisi che ha riguardato circa 200 lavoratori. Nel corso dell’incontro sono emersi importanti progressi nel processo di reindustrializzazione finalizzato alla ricerca di un nuovo acquirente, che ha registrato l’interesse di due soggetti industriali interessati al sito e a tutta la forza lavoro. A queste due manifestazioni di interesse non vincolanti, se ne starebbe per aggiungere una terza, sempre di natura industriale. Il governo Meloni dimostra così un interesse concreto per il territorio maremmano e siamo convinti che presto la Venator potrà tornare alla sua piena capacità produttiva”. Lo dichiara la senatrice grossetana di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci.