Venator, Fabrizio Rossi (FDI): Nuovi azionisti e Cda. Segnali positivi per stabilimento di Scarlino

Scarlino: “Se il buongiorno si vede dal mattino, la notizia di alcuni giorni fa apparsa sulla stampa che Venator ha risolto i propri problemi societari superando la fase critica, e l’ingresso di nuovi azionisti, e un nuovo Cda, tra l’altro, con sembrerebbe con membri provenienti dallo specifico settore e non solo da quello dell’alta finanza, fa non altro che ben sperare per il futuro dello stabilimento di Scarlino”. È quanto afferma Fabrizio Rossi, Deputato di Fratelli d’Italia e componente Commissione ambiente della Camera.



“Che poi il nuovo Cda abbia confermato presidente e Ceo, Simon Turner alla guida del colosso internazionale della produzione del biossido di titanio, è un ulteriore segnale che la volontà aziendale ce tutta. Tra l’altro, come riportano fonti sindacali, se pur lo stabilimento di Scarlino è fermo dal mese di giugno, l’azienda non ha mai cessato di pagare gli stipendi e non ha chiesto l’attivazione di ammortizzatori sociali”.

“Adesso più che mai, occorre invece un forte e concreto segnale da parte della Regione Toscana sullo stoccaggio dei gessi rossi, così da mettere la parola fine alle autorizzazioni, e dare modo di poter programmare il futuro prossimo dell’azienda nel territorio della piana scarlinese”.

“In settimana ho programmato un incontro con le varie organizzazioni sindacali e le Rsu di Venator, così da inquadrare ancora meglio la situazione, e se necessario fare i dovuti interventi nelle competenti sedi regionali ed eventualmente in quella governativa”, conclude il Deputato di Fratelli d’Italia e componente Commissione ambiente della Camera, On.le Fabrizio Rossi.