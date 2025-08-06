Venator, biossido di titanio, Manni: "Scienza ha parlato. Ora servono scelte industriali coraggiose per territorio"

Follonica: "La recente decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha escluso la classificazione del biossido di titanio in polvere come sostanza cancerogena, pone fine a un lungo periodo di incertezza normativa.

È una pronuncia che ristabilisce un principio fondamentale: le scelte in materia ambientale e sanitaria devono poggiare su basi scientifiche solide, non su valutazioni arbitrarie o timori infondati del nostro territorio, questo pronunciamento ha un peso rilevante. Smonta un presidio di pregiudizio che per anni ha appesantito la discussione pubblica e ha ostacolato la possibilità di valutare con equilibrio la riattivazione di uno stabilimento industriale altamente specializzato, come quello della Venator a Scarlino. In questo nuovo scenario si inserisce anche quanto emerso nell’ultimo tavolo di monitoraggio tenutosi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In quell’occasione, l’azienda ha confermato l’intenzione di garantire la tenuta finanziaria del sito, ricorrendo agli ammortizzatori sociali fino a gennaio 2026, e ha affidato a un advisor il compito di individuare un potenziale investitore per una nuova fase industriale.

Si tratta di segnali da non sottovalutare, ma che richiedono ora una verifica puntuale nei fatti; le buone intenzioni non bastano: servono atti chiari, tempi certi e trasparenza. Lavoro, industria, territorio e sostenibilità ambientale: il futuro si costruisce, non si attende. La vicenda Venator non può essere letta come una parentesi. Ci riguarda tutti, perché parla del modello di sviluppo verso il quale tendere; in un territorio troppo spesso schiacciato tra stagionalità e precarietà, non possiamo rinunciare a un presidio industriale che ha ancora molto da offrire. Pensare che la Maremma possa vivere solo di turismo o agricoltura è un’illusione pericolosa. Un’economia sana ha bisogno di diversificazione, di filiere produttive, di competenze tecniche, di occupazione stabile e qualificata. La chimica avanzata, se governata con intelligenza e sostenibilità, può essere parte di questo futuro per un’industria seria, compatibile con l’ambiente; in quest’ottica la sentenza non solo riabilita un prodotto, ma conferma la validità di un modello industriale che ha messo al centro la sicurezza ed il rispetto dell’ambiente.

In questo quadro, la sinergia del Polo del Casone tra Venator e Solmine è un asset strategico: acido solforico e biossido di titanio non sono solo prodotti industriali, ma materie prime fondamentali per l’intera filiera manifatturiera. Costruire verticalizzazioni produttive attorno a questo nucleo significa attrarre investimenti, generare occupazione qualificata, rafforzare la vocazione industriale dell’area e contribuire alla transizione ecologica, con tecnologie all’avanguardia. L’impegno che serve!

In tutto questo, non possiamo dimenticare il volto umano di questa vertenza: quello delle lavoratrici e dei lavoratori Venator, delle loro famiglie, della loro attesa. A loro deve andare non solo la nostra vicinanza, ma l’impegno concreto a non disperdere un patrimonio di professionalità che il territorio non può permettersi di perdere. Chi conosce questa vicenda nel profondo sa che oggi non possiamo limitarci ad attendere sviluppi: dobbiamo pretendere risposte, contribuire a costruirle. In questa fase, anche la relazione con le comunità locali, ovverosia i cittadini e le cittadine, può fare la differenza. Far conoscere in modo trasparente i progetti in campo, spiegare con chiarezza le attività industriali, evitare che la distanza alimenti pregiudizi o disinformazione: è anche da qui che passa un modello di sviluppo sano e condiviso", conclude il capo Gruppo del Gruppo Misto Follonica Giacomo Manni