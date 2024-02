Velocità nei pagamenti della pubblica amministrazione, Grosseto leader in Italia

Grosseto: Un'indagine del Centro studi enti locali non lascia dubbi: Grosseto è in cima alla classifica dei municipi più virtuosi in termini di velocità dei pagamenti. In Italia, l'arco temporale medio in cui i Comuni saldano i propri fornitori è di 27 giorni, un valore quasi triplo rispetto a quello registrato a Grosseto.

“La statistica dell'anno appena concluso certifica che il Comune capoluogo della Maremma – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore al Bilancio Simona Rusconi – paga i fornitori in media dopo 8 giorni. Siamo ben oltre gli obiettivi fissati dal decreto legislativo 231 del 2002 che impone vincoli procedurali in tal senso. Molte città regolano i propri debiti in diverse settimane, se non addirittura mesi. E questo porta evidenti disagi alle aziende e ai professionisti coinvolti”.

Le realtà del Centro Italia saldano i fornitori circa 19 giorni dopo aver usufruito di beni e servizi. Si tratta di tempistiche buone, ma più che doppie rispetto a quelle riscontrate a Grosseto. “Nel momento in cui un professionista o un'impresa sanno che l'Amministrazione paga celermente i propri fornitori – sottolineano sindaco e assessore - è maggiormente invogliato a lavorare con il pubblico e partecipa con interesse ai bandi proposti. Questo si tramuta in un valore aggiunto per il territorio che ha una leva in più su cui far forza per poter attrarre a sé le migliori risorse disponibili su piazza. Siamo dunque orgogliosi – concludono Vivarelli Colonna e Rusconi - di essere risultati leader in Italia per quanto riguarda questa importante graduatoria che risponde a criteri oggettivi e validati. Ringraziamo per il grande lavoro svolto tutto lo staff che lavora negli uffici preposti”.