Vele Storiche Viareggio, i vincitori della XVII edizione

Viareggio: Quattro giorni di manifestazione, 58 scafi intervenuti suddivisi in nove gruppi di omogeneità, due regate corse con brezze leggere, tre mostre pittoriche e fotografiche degli artisti Emanuela Tenti, Marco Trainotti e Davide Besana, una visita guidata ai restauri in corso presso il Cantiere Del Carlo che, dopo la pandemia, è tornato ad ospitare la grande cena equipaggi di sabato sera presso la sede in Darsena Italia.





Questi i numeri della diciassettesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzata dal 13 al 16 ottobre 2022 dall’omonima associazione, (www.velestoricheviareggio.org) presieduta da Gianni Fernandes, e dal Club Nautico Versilia (www.clubnauticoversilia.it), capitanato da Roberto Brunetti. Il Trofeo Vele Storiche Viareggio è stato assegnato al ketch Pilgrim del 1971, arrivato appositamente da Napoli al comando del giovane Emmanuele Dalla Vecchia, figlio del compianto Pippo ex presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, che mantiene così viva la tradizione velica di famiglia. Questi i vincitori delle singole categorie: Rainbow (1972), anche vincitrice del Trofeo intitolato all’Ammiraglio Florindo Cerri, Margaret (1926), Oenone (1935), Alcyone (1952), Onfale (1962), Dragonera (1961), Malteba (1979), Nonnopio (1971), Kaloni (1979). Nelle classifiche con certificato di stazza CIM, curate dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), hanno vinto Alcyone tra gli ‘Yachts Epoca’ e Onfale tra gli ‘Yachts Classici’, quest’ultima vincitrice altresì del Trofeo Challenge riservato agli scafi varati dal cantiere ligure Sangermani. Ancora una volta il raduno, patrocinato dall’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca), dalla FIV (Federazione Italiana Vela) e dal CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo), si è distinto per l’elevato livello organizzativo e logistico, curati in primis dal vice presidente VSV Riccardo Valeriani, dal Direttore Sportivo del CNV Muzio Scacciati e dal Maestro di Casa Roberto Fini, anche armatore della barca-giuria Magim.

La vittoria di Barbara (1923) del fiorentino Roberto Olivieri, al comando di Vincenzo Zaccagni, è stata frutto delle oltre 1500 miglia di mare percorse da questo yacht per partecipare a tutti i raduni del Tirreno centrale e settentrionale (Livorno, Le Grazie, Arcipelago Sail Rally, Argentario Sailing Week, Napoli, Gaeta, Imperia, Mariperman La Spezia, Viareggio), alternando a bordo oltre 50 membri di equipaggio. Un preludio per i grandi festeggiamenti che si terranno nel 2023, anno del centenario. A Barbara è stato anche assegnato il “Premio Sostenibilità”, offerto da DAPHNÈ Sanremo per il suo impegno nel sociale attraverso il progetto Re-inspiration, rivolto ai malati di fibrosi cistica. Prima volta a Viareggio invece per Crivizza del 1966 di Ariella Cattai e Gigi Rolandi, che da quando è tornata a navigare ha letteralmente dimostrato di essere uno scafo vincente. Basti pensare che nel corso delle partecipazioni alle regate estive la barca è sempre salita sul podio. Crivizza entrerà presto al Cantiere Del Carlo per una serie di lavori in vista della prossima stagione.

LE CLASSIFICHE VELE STORICHE VIAREGGIO 2022

Di seguito i primi tre classificati per ognuno dei nove raggruppamenti nei quali sono state suddivise le imbarcazioni:

Classe VSV 0: 1° Rainbow - 2° Chaplin - 3° Stella Polare

Classe VSV 1: 1° Margaret - 2° Patience – 3° Kipawa (DNS)

Classe VSV 2: 1° Oenone - 2° Vistona - 3° Artica II

Classe VSV 3: 1° Alcyone - 2° Sula - 3° Mä Vista

Classe VSV 4: 1° Onfale - 2° Midva - 3° Crivizza

Classe VSV 5: 1° Dragonera - 2° Freya - 3° Kalua

Classe VSV 6: 1° Malteba - 2° Gioconda - 3° Millenium Falcon

Classe VSV 7: 1° Nonnopio - 2° Scilla - 3° Predator

Classe VSV 8: 1° Kaloni - 2° Good Girl - 3° Marie Anne

LE CLASSIFICHE AIVE E I VINCITORI STAGIONALI

Classifica AIVE Yachts Epoca (9 iscritti a Viareggio): 1° Alcyone – 2° Vistona – 3° Oenone

Classifica AIVE Yachts Classici (12 iscritti a Viareggio): 1° Onfale – 2° Crivizza – 3° Ojalà II

Trofeo Artiglio 2022 “Epoca”: 1° Barbara – 2° Alcyone – 3° Margaret

Trofeo Artiglio 2022 “Classiche”: 1° Crivizza – 2° Ojalà II – 3° Onfale

Coppa AIVE del Tirreno 2022 “Epoca”: 1° Barbara – 2° Olympian – 3° Alcyone

Coppa AIVE del Tirreno 2022 “Classiche”: 1° Crivizza – 2° Ojalà II – 3° Grifone

Barbara e Crivizza sono inoltre risultate entrambe vincitrici del Trofeo Challenge Artiglio 2022.

“MANUELA V” VINCE NELLA CLASSE 5.50 METRI STAZZA INTERNAZIONALE

Sono stati sette gli scafi della classe dei 5.50 Metri Stazza Internazionale, ex classe olimpica nata nel 1949, che hanno partecipato al XVII Raduno Vele Storiche Viareggio e regatato su un percorso a loro dedicato. A causa della mancanza di vento è stato possibile disputare una sola prova, vinta in assoluto da Manuela V (1961 – YCRC) del milanese Guido Tommasi, campione italiano in carica, seguita da Whisper (1983 - CVMV) di Richard Leupold e Violetta IV di Giangiacomo Stefanon (1957 – CVC). I primi tre della classifica ‘Classici’ sono stati Manuela V, Violetta IV e Twins X (1960 - AVEV). Gli altri 5.50 presenti a Viareggio erano Grifone (1963 - Marina Militare), Twins IX Enterprise (1958 – Barone/Lombardi) e Rabicano (1967 – Museo della Barca Lariana).

