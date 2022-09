Vela: TP52 race nel Golfo

Scarlino: Da domani 26 fino al 1 ottobre saranno le vele della classe TP52 a darsi battaglia nelle acque del golfo di Follonica, grazie all'organizzazione dello Yacht club Isole di Toscana - Marina di Scarlino. Equipaggi americani, sudafricani, thailandesi, turchi, tedeschi e inglesi si contenderanno la vittoria nella tappa Toscana della Royal cup 52 super series.



In attesa dell'avvio delle giornate di gara stamani le barche hanno dato spettacolo in una inattesa cornice di vento e piovaschi. Che comunque non ha fatto altro che esaltare lo spettacolo.

(foto di repertorio)