Vela: Raduno di allenamento classe O’pen Skiff a Marina di Grosseto 28-29 gennaio

L’attività velica al Circolo Nautico Maremma non si ferma mai, neanche in inverno, questo l’obiettivo di rendere la nostra cittadina di mare dinamica e viva anche fuori stagione, sfruttando al meglio le risorse del nostro territorio.



Grosseto: Nell’ultimo week end di gennaio, circa 40 ragazzi provenienti dai circoli della II zona Fiv (Toscana, Umbria e Prov. La Spezia) saranno impegnati in un raduno della classe O’Pen Skiff, due giornate impegnative di allenamenti in mare per tutti i ragazzi, guidati dagli istruttori grossetani Piero Romeo, direttore della Scuola Vela del CNM, e Samuel D’Angelo, referente zonale per la classe O’Pen Skiff, coadiuvati dai tecnici ed istruttori della federazione Italiana e dei vari circoli partecipanti.





La Federazione Italiana Vela – II Zona ha individuato Marina di Grosseto come una delle località migliori per una tappa del campionato di questa classe velica che si terrà il 29-30 Aprile grazie anche alla splendida location del Porto della Maremma ed ai servizi connessi che la struttura può offrire e all’organizzazione del Circolo Nautico Maremma.

Ed è proprio dal Porto della Maremma che i protagonisti di questa bella ed entusiasmante quanto spettacolare Classe Velica , spiegheranno le vele colorate in pieno inverno dove, indomiti, i ragazzi sferzati dal vento freddo e dal pulviscolo salato dell’acqua di mare si affronteranno in un allenamento finalizzato alla preparazione del Campionato di Classe O’Pen Skiff che vedrà Marina di Grosseto ancora una volta protagonista di una tappa alla fine di aprile. Appuntamento quindi sabato 28 e domenica 29 Gennaio, a Marina di Grosseto, a pochi metri dalla battigia, per ammirare il mare invernale colorato dalle vele e le evoluzioni dei ragazzi sulle piccole imbarcazioni O’Pen Skiff.