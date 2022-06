Vela, ottimo risultato al Mini Fastnet di Rosetti e Gesi

Follonica: Un buon risultato per la coppia Luca Rosetti e Simone Gesi, quest'ultimo follonichese e tesserato Lni, alla Mini Fastnet 2022. Nonostante la nomea negativa, lo specchio d'acqua ove si è svolta la manifestazione, ovvero quello che divide la Bretagna dalle isole britanniche, è rimasto particolarmente calmo con poco vento e condizioni fin troppo tranquille. Il duo italiano a bordo della “race=care” ITA998, imbarcazione che prende nome dal progetto fondato dallo stesso Rosetti a sostegno di Cuamm - Medici con l'Africa, non ha tuttavia sfigurato. Alle 5 del mattino dello scorso sabato 18 giugno, i due hanno tagliato il traguardo a Douarnenez completando un percorso che iniziava dalla stessa città bretone e che doppiava il celebre scoglio di Fastnet nel sud dell'Irlanda.

Come accennato, le particolari condizioni meteo hanno reso la regata altamente imprevedibile facendo pensare a un “colpaccio” da parte Rosetti e Gesi, tesserato Lni, che nella tarda nottata di sabato risultavano quarti in rapida risalita. Purtroppo con poco vento l'errore è facile quasi quanto imbattersi nella sfortuna, tant'è che la dinamica della competizione può cambiare frequentemente, ma soprattutto repentinamente. Così è stato. Imbattutisi in una bolla di vento che ne ha compromesso la posizione, dopo 5 giorni e 20 ore di regata i due italiani hanno chiuso con un 14' assoluto, un ottimo risultato se messo in relazione all'altissimo tasso tecnico che certe manifestazioni attirano e all'agguerrita concorrenza delle altre 63 imbarcazioni. Oltre al risultato resta comunque la soddisfazione per la partecipazione a una competizione così prestigiosa, svoltasi in uno scorcio di mondo fra i più suggestivi, nonché l'orgoglio di vedere nuovamente Gesi dare notorietà al nome della sua città natale.