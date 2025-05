Vela. Formula 18 Nazionale 2025: dal 31 maggio al 2 giugno Punta Ala accoglie i migliori catamarani d’Italia

Tre giorni di regate e spettacolo in Toscana, nel Golfo di Follonica, per l’evento organizzato dal Centro Velico Punta Ala A.S.D., in collaborazione con la Classe Formula 18 Italia e PuntAla Camp & Resort

Punta Ala: La stagione sportiva del Centro Velico Punta Ala prende il via tra meno di un mese con un appuntamento immancabile che torna per la 17ª volta: la Regata Nazionale F18. Una manifestazione che richiama ogni anno equipaggi da tutta la penisola, grazie a un sodalizio ormai storico tra la Classe Formula 18 e il PuntAla Camp & Resort, base logistica e cuore pulsante dell’evento.





Non è un caso che, nel 2004, il Centro Velico Punta Ala abbia debuttato come comitato organizzatore proprio con una regata di catamarani doppi: il Campionato Mondiale F18. Da allora, il legame con la Classe Formula 18 Italia e con l’International Formula 18 Class Association si è consolidato nel tempo, rendendo questa regata un classico irrinunciabile del calendario nazionale.

In acqua, i migliori equipaggi italiani (e non solo) si sfideranno a bordo di catamarani a vela doppia da 18 piedi, in una competizione altamente tecnica, veloce e spettacolare, dove il talento e la strategia dell’equipaggio fanno davvero la differenza. La regata di Punta Ala è la terza delle cinque tappe del circuito nazionale 2025 e contribuirà alla classifica del ranking stagionale. Un appuntamento strategico anche in vista del Campionato del Mondo F18, in programma a luglio a Noordwijk (Paesi Bassi), per molti considerato un vero e proprio banco di prova.

Il pubblico potrà godersi il grande show del catamarano in doppio, amplificato dai sorrisi degli atleti mentre planano sulle onde con le loro vele colorate, sullo sfondo unico del palcoscenico naturale del Golfo di Follonica.

Le regate – fino a nove in tre giorni – si svolgeranno proprio di fronte al PuntAla Camp & Resort, su un campo di regata affacciato sull’Isola d’Elba. Le condizioni meteo-marine tipiche di fine maggio – venti termici regolari, mare piatto e clima mite – promettono sfide di altissimo livello tecnico, perfette per esaltare le performance degli F18.

Come da tradizione, l’anima della manifestazione non si esaurisce in mare: il “race village” sarà allestito all’interno del resort, che accoglierà sotto la sua pineta profumata atleti, team, staff e accompagnatori come in una vera e propria “base olimpica” all’aria aperta, dove sport e relax si fondono in un’atmosfera naturale. E per chi sarà in vacanza in quei giorni – nel lungo weekend della Festa della Repubblica – lo spettacolo sarà anche a portata di sguardo: le regate saranno visibili direttamente dalla spiaggia, davanti al Beach Bar. A terra, il programma sociale prevede happy hour sul mare, la tradizionale cena equipaggi con party alla Trattoria da Camilla.

Chi ha già partecipato alle edizioni passate lo sa: regatare a Punta Ala è qualcosa di speciale. Un perfetto equilibrio tra tecnica, adrenalina, paesaggio e passione per il mare. L’appuntamento è dal 31 maggio al 2 giugno: non perdere l’occasione di viverlo da protagonista.

La regata è aperta a tutti gli equipaggi della Classe F18. Per tutte le informazioni e per il Bando di Regata, è possibile consultare la pagina ufficiale della regata: https://www.centrovelicopuntaala.it/regate/f18-nazionale-2025/.

Il Centro Velico Punta Ala ringrazia per il prezioso supporto il Comune di Castiglione della Pescaia e il Comune di Scarlino, che ha concesso il patrocinio all’evento, e le aziende locali partner: Ginanni Marcello Modellisti Calzature e New Living Scale.