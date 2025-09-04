Vela/Elba: a ottobre torna l'Elbable al Cvmm

A Marciana Marina la veleggiata “palindroma” intorno all'isola

Marciana Marina: Torna in autunno, fra un mese nei giorni 3/5 ottobre 2025, la veleggiata d'altura Elbable organizzata in esclusiva dal Circolo della Vela Marciana Marina in collaborazione con il Comitato Circoli Velici Elbani.

Come sempre il percorso prevede la circumnavigazione dell'isola d'Elba (circa 40 miglia nautiche) con partenza appunto da Marciana Marina: ogni armatore deciderà se compiere il percorso in senso orario o antiorario cioè iniziando la navigazione verso destra o verso sinistra per poi concludere di nuovo nella cittadina elbana. A metà percorso sarà posizionata una boa, dove saranno registrati i tempi parziali al passaggio che saranno validi per la compilazione della classifica in caso di riduzione del percorso.

La manifestazione è aperta a tutte le barche e multiscafi, cabinati e aperti, senza limitazione d’età, senza utilizzo di certificati si stazza a partire da 4m di lunghezza fuori tutto. La flotta sarà suddivisa in tre gruppi con tre distinte classifiche: imbarcazioni fino a 10 metri, imbarcazioni di lunghezza compresa fra 10,01 e 15 metri, oltre 15,01 fino a 20 metri. Verrà assegnato un premio al 1° classificato assoluto, indipendentemente dalle dimensioni, che avrà ottenuto la migliore performance (sistema ad handicap) tra tutte le barche partecipanti (esclusi i multiscafi); al 1° classificato in tempo reale tra tutte le barche partecipanti “GIRO DA DESTRA”; al 1° classificato in tempo reale tra tutte le barche partecipanti “GIRO DA SINISTRA”

Verranno premiati i primi 3 classificati in tempo reale delle classi LFT: Classe 1: LFT fino a 10 metri - Classe

2: LFT da 10,01 a 15 metri - Classe 3: LFT 15,01 a 20 metri.

Questo il programma di massima

Venerdi 03 Ottobre ore 18.00: Apertura Segreteria

ore 18.30: Briefing dei partecipanti con consegna delle istruzioni di regata. Durante il briefing gli armatori dichiareranno la decisione sul precorso prescento che rimarrà segreto fino alla consegna dei numeri identificativi di ogni scafo in gara

Aperitivo di benvenuto

Sabato 04 Ottobre Ore 8.00: partenza Elbable

Ore 20.00: Cena presso il Circolo della Vela di Marciana Marina-

Domenica 05 Ottobre Ore 10.00: Cerimonia di premiazione presso il Circolo della Vela Marciana Marina

Il bando di regata è disponibile sul sito:

www.cvmm.it



