Vela, Alkedo a Cascais per il "Rolex Tp52"

Roma: Il TP52 Alkedo powered by Vitamina è pronto ad affrontare il terzo appuntamento del 2025: l’equipaggio capitanato dal timoniere Andrea Lacorte, in acqua per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto dello sponsor Cetilar®, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, sarà impegnato da domani fino a domenica a Cascais, in Portogallo, nel Rolex TP52 World Championship, evento clou della stagione vali-do come Campionato del Mondo di classe.

Reduce dalle ottime prestazioni nelle prime due tappe del circuito 52 Super Series, Alkedo powered by Vitamina – unica barca italiana in regata - punta a confermarsi anche in Portogallo nell’appuntamento principale del 2025, con in palio un titolo iri-dato molto ambìto nell’ambito della vela agonistica.

Sei i giorni di vela in programma per gli undici TP52 presenti, in rappresentanza di nove Nazioni: domani è prevista una “practice race”, poi da mercoledì a domenica due prove al giorno, per un totale massimo di 10 regate.

A bordo di Alkedo powered by Vitamina, attualmente terzo nella classifica generale delle 52 Super Series in quella che è la sua stagione d’esordio nel circuito, il timoniere Andrea Lacorte con alla tattica il neozelandese Cameron Appleton, il portoghese Al-varo Marinho nel ruolo di stratega, il Team Manager Matteo De Luca a prua, Alberto Bolzan, Nicolò Sanfelici, Stefano Ciampalini, Dave Armitage, Massimo Gherarducci, Chris Brittle, Giovanni Bucarelli, Arancia Malaspina, Luke Molloy e Pablo Torrado.

“Arriviamo a questo Mondiale con la giusta carica, che viene dalle prestazioni di ini-zio stagione, ma allo stesso tempo con la piena consapevolezza che sarà un Campio-nato difficile dalla prima all’ultima prova, da affrontare al 100 per cento delle nostre potenzialità”, spiega Andrea Lacorte. “Cascais è un campo di regata molto impegnati-vo, il livello degli altri equipaggi è come sempre altissimo e in quest’occasione tutti daranno qualcosa in più, visto che in palio c’è un titolo Mondiale: starà a noi quindi riuscire ad esprimere il meglio di noi stessi, per restare al livello che finora ci ha con-sentito di divertirci e portare a casa degli ottimi risultati”.

Le regate del Rolex TP52 World Championship saranno visibili in live streaming, gratuitamente, sul canale YT www.youtube.com/user/52SuperSeries