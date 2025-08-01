Vela. Al via il Campionato Mondiale RS 500, in programma dal 4 all’8 agosto a Follonica

Al via a Follonica il Campionato Mondiale RS 500. Dal 4 all'8 agosto i protagonisti della Vela Internazionale nelle acque del Golfo

Follonica: La città si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti velici più importanti dell’estate 2025: il Campionato Mondiale RS 500, in programma dal 4 all’8 agosto, con base logistica presso la Lega Navale Italiana di Follonica e regate nelle acque antistanti la città.

Saranno presenti gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, per una manifestazione che promette spettacolo in mare, entusiasmo a terra e un’importante ricaduta sul territorio in termini di visibilità e presenze turistiche. Il Mondiale, che si inserisce nel circuito ufficiale della Federazione Italiana Vela (FIV), si svolgerà su cinque giornate di regata e sarà accompagnato da un ricco programma di eventi collaterali per atleti, accompagnatori e cittadini.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, non risparmia parole di soddisfazione e ringrazia gli organizzatori:

“Accogliere il Campionato Mondiale RS 500 è per Follonica motivo di grande orgoglio e una conferma della nostra vocazione sportiva e marinaresca. Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa essere un potente strumento di promozione del territorio: portano visibilità internazionale, generano ricadute economiche, e rafforzano l’identità della nostra città come luogo di accoglienza, competenza e passione. Siamo felici di vedere Follonica al centro della vela mondiale e pronti a fare squadra con tutti gli attori coinvolti per offrire un’esperienza indimenticabile ad atleti e visitatori.”

L’assessora allo Sport e al Turismo, Azzurra Droghini, sottolinea:

“Lo sport è sempre più una leva strategica per il turismo, soprattutto quando riesce a coniugare competizione, bellezza del paesaggio e qualità dell’accoglienza. Il Campionato Mondiale RS 500 rappresenta perfettamente questa sinergia: porterà a Follonica centinaia di persone tra atleti, tecnici e accompagnatori, offrendo loro l’occasione di scoprire il nostro mare, le nostre tradizioni e la nostra ospitalità. È anche grazie a eventi di questo livello, per cui ringraziamo gli organizzatori, che possiamo rafforzare il posizionamento di Follonica come destinazione sportiva e turistica di riferimento.”

A rendere ancora più speciale l’evento sarà anche il programma delle attività a terra:

- domenica 3 agosto alle 18 si terrà la cerimonia ufficiale di apertura del Campionato presso la sede della Lega Navale;

- martedì 5 è in programma la premiazione dell’Eurocup e la festa della Classe Internazionale;

- mercoledì 6 alle 20 si svolgerà la cena ufficiale dei regatanti;

- giovedì 7 serata dedicata alla tradizione olandese con il “Dutch party”;

- venerdì 8 la cerimonia di premiazione chiuderà la manifestazione.

Ogni pomeriggio, al rientro dalle regate, atleti e team potranno ritrovarsi alla sede della Lega Navale per un momento conviviale a base di pizza.

Fausto Meciani, presidente della Lega Navale Italiana di Follonica, aggiunge:

“È un grande onore per noi ospitare il Mondiale RS 500. La Lega Navale è pronta ad accogliere i partecipanti con entusiasmo e passione, mettendo a disposizione l’esperienza maturata negli anni e una squadra di volontari motivati. Crediamo fortemente nel valore formativo della vela e nella capacità di eventi come questo di far crescere il territorio e promuovere una cultura del mare consapevole e sostenibile.”