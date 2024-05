Vela 151 Miglia-Trofeo Cetilar: Line Honours per il maxi 100 Arca SGR

Punta Ala: Primo sul traguardo di Punta Ala alle 7:20 di questa mattina, dopo una navigazione di 16 ore, 18 minuti e 19 secondi, il Maxi di 100’ Arca SGR si è aggiudicato i Line Honours della 15ma edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata partita ieri da Marina di Pisa con ben 191 barche suddivise nelle classi ORC International e IRC.

Già vincitore della 151 Miglia nel 2021 e nel 2022, Arca SGR è stato protagonista di un duello iniziale con il Maxi a foil FlyingNikka, prima di prendere il comando della flotta e di allungare quel tanto che è bastato per gestire al meglio, nelle fasi finali della regata, il vantaggio sugli avversari. Tagliando il traguardo per primo in tempo reale, lo scafo triestino già vincitore più volte della celebre Barcolana si è quindi aggiudicato il primo Trofeo Challenge della 151 Miglia, vinto lo scorso anno dal Maxi australiano Black Jack.





Dopo Arca e FlyingNikka, terzo sul traguardo è Cippa Lippa X di Guido Paolo Gamucci, seguito da Nice, Atalanta (primo in Classe IRC Over 60), Oscar 3, Sud, Schorch, Mindfullnes e Anouk.

Le altre barche della flotta continuano ad arrivare a Punta Ala e come d’abitudine, dopo che tutte avranno tagliato il traguardo sarà possibile stilare anche tutte le classifiche con i compensi (ORC International e IRC) e assegnare, oltre ai premi di categoria, anche il secondo Trofeo Challenge della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, destinato al primo classificato overall in ORCi.