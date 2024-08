Variazioni di bilancio: finanziati gli interventi per gli impianti sportivi, i cimiteri comunali

Molti gli stanziamenti stabiliti, tra cui 40mila di contributo Tari per le imprese. Presto anche l’accordo con il Fiora per l’acquedotto di San Crescenzio



Magliano: Sono state approvate martedì 30 luglio, nella seduta del Consiglio comunale di Magliano in Toscana, alcune variazioni al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione finalizzate a realizzare alcuni importanti interventi che prenderanno avvio nei prossimi mesi.

“Abbiamo stanziato fondi – spiega il primo cittadino Gabriele Fusini – che andranno a realizzare alcuni progetti a cui teniamo molto e che spaziano da interventi di gestione e recupero di beni pubblici fino alla promozione del territorio. Tra questi anche alcuni atti preliminari che ci permetteranno di definire, entro la fine del mese di agosto, le modalità di intervento con l’Acquedotto del Fiora per realizzare la rete idrica a San Crescenzio i cui lavori partiranno sicuramente entro la fine dell’anno. Un’operazione a cui teniamo molto e per la quale ci siamo impegnati fin dall’inizio del nostro mandato. La variazione di bilancio approvata che finanzia questo intervento è un primo importante passo che dimostra la volontà della nostra amministrazione a mantenere l’impegno preso in campagna elettorale. Appena avremo definito gli ultimi aspetti con Acquedotto del Fiora, incontreremo i cittadini per illustrare loro quanto abbiamo fatto in questo anno e dare il via definitivo alle operazioni”.

Ammonta a 140mila euro la somma dedicata agli interventi sugli impianti sportivi comunali: “Riusciremo a riqualificare i campi polivalenti di Magliano e Montiano e l’impianto sportivo di Sant’Andrea – spiega il sindaco Fusini –; le risorse andranno a finanziare i lavori di manutenzione, adeguamento rispetto alla norme e miglioramento delle prestazioni degli impianti”.

44mila euro andranno invece a finanziare interventi in aggiunta a quelli già avviati sui cimiteri, tra cui la posa dei nuovi colombari nel cimitero di Magliano in Toscana: “Sono fondi - dice il primo cittadino - che andranno ad aggiungersi ai 300mila euro stanziati lo scorso anno e che ci hanno permesso di effettuare interventi di manutenzione nei nostri campisanti e finanziare la realizzazione di nuovi loculi a Montiano i cui lavori inizieranno a settembre. Oltre ad averci consentito i lavori già in corso sul cimitero di Pereta”.

Oltre alla realizzazione di questi interventi, sono stati stanziati 40mila euro per sostenere le imprese di fronte all’aumento della Tari, legata al cambio tariffario di Arera. “Subito dopo l’estate – dichiara Fusini – andremo a pubblicare un bando rivolto alle attività produttive, mettendo loro a disposizione la cifra stanziata in Consiglio e cercando di diminuire l’impatto dell’aumento dei costi”.

Altri 60mila andranno a sostenere la risistemazione, la valorizzazione e la promozione di alcuni percorsi ciclabili e pedonali, già individuati sulla carta, che saranno resi fruibili da tutti, e si lavorerà anche a una nuova segnaletica per il territorio aperto, per rendere migliore la viabilità e la toponomastica nelle zone rurali. Ulteriori 40mila euro, oltre a quelli già stanziati lo scorso anno, sono stati destinati alla riqualificazione urbana e alla valorizzazione dei centri storici di Magliano in Toscana, Montiano e Pereta.

“La definizione di questi stanziamenti – conclude Fusini – conferma la nostra volontà di rispettare gli impegni presi con il nostro programma elettorale e di rispondere a una serie di criticità e di desideri espressi dai cittadini”.