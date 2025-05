Variazione di bilancio, quasi due milioni di euro per la provincia di Grosseto

Grosseto: Quasi due milioni di euro sono stati destinati ad interventi aggiuntivi nella provincia di Grosseto grazie alla seconda variazione al bilancio regionale 2025-27 disposta dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed approvata dal Consiglio regionale. A beneficiarne saranno sia il capoluogo, che i borghi, che le isole. Si interverrà su impianti sportivi, Rsa, beni culturali ed infrastrutture.

“Con questo provvedimento finanziamo nuovi importanti interventi in varie aree della provincia di Grosseto - così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - E’ un impegno ulteriore che ci assumiamo per lo sviluppo del territorio. Naturalmente anche quest’area beneficerà degli investimenti che riguardano tutta la Toscana, ma con questa variazione abbiamo previsto alcuni interventi più mirati e specifici sul territorio, per dare risposte a esigenze specifiche e per facilitare la sua valorizzazione. L’ascolto e la cura di tutto il territorio, non solo dei grandi centri, è il tratto distintivo di quell’insieme di politiche che ho voluto definire ‘Toscana diffusa’. Credo fermamente che la valorizzazione delle piccole realtà contribuisca in maniera determinante al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questo senso penso che contributi mirati, come possono essere quelli ad una struttura sportiva, ad una Rsa, ad un museo o ad un attracco marittmo, rappresentino una piccola tessera in un puzzle molto importante, quello del senso di appartenenza alla regione più bella del mondo”.

In particolare alla città di Grosseto andranno 250.000 euro per la realizzazione dei nuovi spogliatoi presso l’impianto sportivo in località Roselle.

Casa di riposo nel Comune di Castell’Azzara, per un valore di 200.000 euro che sarà finanziato con 120.000 euro nel 2025 e 80.000 nel 2026.

Contributo straordinario al Comune di Sorano per il restauro e la messa in sicurezza della Fortezza Orsini, intervento dal valore di 500.000 euro che sarà finanziato con 40.000 euro nel 2025, 420.000 euro nel 2026 e 40.000 nel 2027.

Altri 800.000 euro saranno assegnati al Comune di Castel del Piano, come contributo straordinario per l’acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci (300.000 euro) e il ripristino, la messa in sicurezza e la riqualificazione del percorso di collegamento tra le attrazioni culturali del centro storico (500.000 euro).

Infine al Comune dell’Isola del Giglio andranno 200.000 euro per la messa in sicurezza degli approdi per il servizio di continuità territoriale marittima con l’isola di Giannutri.