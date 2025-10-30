Variante Ippodromo, Lista Buoncristiani: "opposizione si sottrae alle proprie responsabilità”

Follonica: "Dopo aver appreso con grande dispiacere dell’astensione della minoranza su una delibera così importante per la città come quella sulla variante ippodromo dobbiamo assistere anche al vittimismo per i toni usati in consiglio, preso solo come pretesto per astenersi. Invero, come sarà risultato evidente a tutti, i toni sono stati anche troppo distensivi rispetto alla gravità delle responsabilità di chi oggi siede nei banchi dell’opposizione, che ha amministrato la città fino all’anno scorso.

Quella che abbiamo approvato ieri sembrava una delibera condivisa, alla luce anche di una mozione votata all'unanimità, ma lo era solo a parole, perché alla prova dei fatti l’opposizione si è sottratta dalle proprie responsabilità, scegliendo ancora una volta la via dell’ignavia, scelta non certo accettabile da parte di chi ha una responsabilità storica su questa vicenda. Oggi giustificano l’astensione con il pretesto dei toni giudicati “offensivi”, mentre invece al momento dell’avvio del procedimento – ossia la prima delibera dell’iter amministrativo che prevede ben tre passaggi in Consiglio Comunale – si astennero sostenendo che non vi fosse una “visione politica”. Ci chiediamo quale sarà la prossima scusa che inventeranno quando arriveremo a votare l’approvazione definitiva della variante.

Invero, con l’approvazione di questa delibera compiamo un altro passo verso la risoluzione di uno dei tanti problemi che abbiamo ricevuto in dote da chi ha amministrato questa città per tanti anni e credo sia giusto riconoscere che se oggi siamo qua a discutere di atti indispensabili a dare una nuova vita all’ippodromo dei pini lo si debba soprattutto a chi negli anni, dai banchi dell’allora opposizione di centrodestra, denunciava continuamente lo stato di manutenzione e la qualità della gestione della struttura, che da motivo di vanto cittadino era divenuto motivo di grande imbarazzo, ponendo peraltro le basi per arrivare alla pronuncia di decadenza e revoca della concessione al gestore dell’ippodromo dei pini, portata avanti con grande determinazione e professionalità dagli uffici comunali, che ringraziamo.

Quindi prendiamo atto che, sempre a parole, questa opposizione da quando non ha più la responsabilità di governo abbia sempre le soluzioni a tutti i problemi che mediamente ha contribuito a creare, ma lo dovrebbe almeno dimostrare con fatti concreti ed assunzioni di responsabilità che purtroppo ad oggi non si vedono, diversamente sarebbe apprezzabile che eviti che impartire lezioni per le quali non hanno più alcuna superiorità morale", termina la lista Buoncristiani sindaco.



