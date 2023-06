Variante di Staggia senese, consegnati i lavori 2 lotto

Giani e Baccelli: “Verso completamento opera strategica”. Il 13 giugno alle 12,30 inaugurazione primo lotto con il presidente della Regione, l’assessore regionale alle infrastrutture e il sindaco di Poggibonsi David Bussagli



Grosseto: Ulteriore passo in avanti per la variante di Staggia senese. Stamani, 9 giugno, sono stati consegnati i lavori per il secondo lotto, mentre martedì alle 12,30 sarà inaugurato il primo lotto.



Due traguardi importanti che si tengono fra loro e di cui è soddisfatto il presidente Eugenio Giani : “La consegna dei lavori del secondo lotto – ha spiegato - servirà a completare un'opera viaria importante di cui abbiamo già ultimato una parte importante che inaugureremo martedì. Il nostro obiettivo è quello di riqualificare il sistema infrastrutturale regionale tramite il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento ai punti della viabilità con maggiori incidenti, intervenendo sui punti critici. Definiamo quindi un’opera strategica che risponde all’esigenza di snellire il traffico salvaguardando il borgo di Staggia”.

Tutta l'infrastruttura consiste di 2 lotti funzionali per un costo complessivo di 10milioni di euro: quello che viene consegnato oggi è il secondo e il costo è di circa 6milioni di euro e riguarda 1 chilometro fra la Sp 70 e Cassia in località “Caduta”.

“Stiamo realizzando lavori importanti e attesi dal territorio - ha aggiunto l’assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli- e nei tempi previsti apriremo la viabilità del 1 lotto, mentre in meno di due anni concluderemo il secondo per dare finalmente sollievo all’abitato0 di Staggia che in questo modo guadagnerà in vivibilità”

"Stanno per avviarsi i lavori che ci poteranno al completamento di quest'opera- ha detto poi il sindaco di Poggibonsi David Bussagli- necessaria e a lungo attesa. Un progetto che ha incrociato nel tempo tante difficoltà e che oggi sta diventando realtà e ci consente di avviare il percorso di riqualificazione del borgo di Staggia su cui ci sono già lavori pronti a partire. Grazie alla Regione Toscana per l'impegno destinato a realizzare questa infrastruttura viaria che è centrale per tutto il territorio".

Con il secondo lotto si completa la variante di aggiramento del centro abitato, nel tratto compreso tra la S.P. n. 70 “Del Castello di Staggia” e la S.R. n. 2 “Cassia” a sud dell'abitato di Staggia Senese. Il tracciato dell’infrastruttura è costituito da una strada di tipo “C” extraurbana secondaria a unica carreggiata che prevede due corsie da 3 metri e mezzo ciascuna e banchine da 1,25 metri, per una larghezza complessiva pari a 9 metri e mezzo. Le intersezioni tra la strada in variante e le viabilità esistenti sono risolte con due rotatorie: una di innesto alla S.R. n. 2 “Cassia”, l'altra per il collegamento alla viabilità secondaria di accesso ai nuclei abitati ad ovest della nuova viabilità.

Tutta l’opera sarà corredata di zone di impianto a verde che migliorano l’impatto paesaggistico e l’inserimento ambientale nel territorio interessato che ha prevalentemente una funzione agricola. La pavimentazione è di tipo drenante fonoassorbente per ridurre il rumore. E per il miglioramento complessivo della sicurezza stradale le rotatorie avranno impianti di illuminazione a led.

foto di repertorio