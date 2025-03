Vandali contro atleti disabili, Acli Toscana: “Fare squadra per promuovere l'inclusione”

“Atleti esempio per tutti di riscatto e inclusione. Di fronte alla disabilità si può agire e fare squadra”

Livorno: “Un gesto preoccupante perché svolto deliberatamente contro una squadra di atleti disabili. E' necessario aumentare gli sforzi per la promozione del patrimonio di valori e impegno portato avanti dal tessuto sociale e solidaristico del territorio”.

A dirlo è Elena Pampana, presidente di Acli Toscana, esprimendo solidarietà nei confronti degli atleti di basket in carrozzina della Tds Toscana disabili sport che nella palestra comunale della Bastia a Livorno hanno trovato le proprie carrozzine vandalizzate assieme ad un cartello che riportava un insulto.

“Siamo vicini alla società e agli atleti – dice il presidente regionale Unione Sportiva Acli Leonardo Cappellini –. Non dimentichiamoci che questi atleti portano avanti ogni giorno i valori dello sport, che può essere un vettore forte di coesione sociale e di inclusione e riscatto. Queste persone si mettono in gioco affrontando la disabilità e divertendosi ogni giorno in campo. Loro sono la dimostrazione che di fronte alla disabilità si può agire e fare squadra, e sono un esempio per tutti. Anche per questo, ciò che è successo ieri a Livorno è ancor più grave”.