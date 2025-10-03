Valpiana, passaggio di mezzi pesanti da via della Cava: il Comune sta valutando l’installazione di telecamere di videosorveglianza

La risposta dell’amministrazione comunale al coordinatore della segreteria provinciale del PC

Valpiana: In merito alla richiesta del coordinatore della segreteria provinciale del PC nell’articolo “Via della Cava c’è ancora il divieto?” l’Amministrazione comunale precisa che su via della Cava permane il divieto di transito per i mezzi pesanti, limitando l’accesso al ponte delle Ferriere ai veicoli sotto ai 10 metri di lunghezza. Il divieto è ben segnalato e la Polizia locale effettua regolari controlli. Chi non rispetta la segnaletica è a rischio sanzione.

L’amministrazione comunale sta valutando l’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di intercettare automaticamente i veicoli non autorizzati al transito. Una misura che permetterebbe di garantire maggiore sicurezza, tutela del territorio e rispetto delle regole, assicurando una risposta più rapida ed efficace ai comportamenti scorretti.



