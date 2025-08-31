“Vallerona si racconta”: storie e memorie che tengono vivo il paese

Grande partecipazione all’iniziativa in piazzetta dei Fiori tra ricordi, aneddoti e voci della comunità

Vallerona: Grande successo per l’evento “Vallerona si racconta”, andato in scena lo scorso martedì nella suggestiva cornice della piazzetta dei Fiori, ospitata dalla trattoria Da Beppe. Una serata che ha unito memoria, tradizioni e identità, riportando alla luce aneddoti e testimonianze di chi ha vissuto – e continua a vivere – il borgo amiatino.

L’iniziativa, ideata da Simonetta Baccetti e Lorenzo Del Monte, nasce con l’obiettivo di non disperdere il patrimonio immateriale del paese: storie di vita quotidiana, ricordi personali e racconti collettivi che fanno da ponte tra passato e presente, mantenendo viva l’anima di Vallerona.





La conduzione della serata è stata affidata al giornalista Carlo Sestini, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra emozioni e ricordi. Le voci narranti di Lorenzo Del Monte, Gabriele Baccetti, Zelino Corridori e Fiorenzo “il sarto” hanno dato corpo e anima a un racconto corale, fatto di episodi autentici, ironia e sentimento.

L’incontro ha messo in luce non solo la memoria storica della comunità, ma anche la sua capacità di guardare avanti, custodendo valori e tradizioni che rappresentano un’eredità preziosa per le nuove generazioni.

“Il futuro è Vallerona, d’altronde… la razza è bona”, hanno ricordato gli organizzatori, sottolineando lo spirito di appartenenza e la forza di un borgo che, pur piccolo, sa raccontarsi con grande vitalità.



