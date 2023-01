Valerio Pizzuti: "A proposito di un asterisco, degli incarichi pubblici del Comune"

Valerio Pizzuti, Consigliere Comunale Polo liberale e riformista di Grosseto: "A proposito di un asterisco, degli incarichi pubblici del Comune" di Grosseto

Grosseto: "La bagarre scatenata dall'annuncio della revoca dell'incarico per il complesso delle Clarisse alle cooperative Clan e le Orme è un esempio della fragilità del sistema politico locale. Non si ragiona ormai più da tempo sulle modalità di governo di questa città, ma su singoli episodi spesso completamente astratti dal contesto generale", afferma il consigliere comunale Consigliere Comunale Polo liberale e riformista di Grosseto, Valerio Pizzuti.



"Una diffusa superficialità confina, così, la politica a un ruolo marginale. -prosegue Pizzuti - Non c'è una valutazione di merito e di sostanza, non un'analisi seria sulle scelte compiute e sui risultati ottenuti, sugli effetti che queste attività hanno avuto sul benessere della popolazione. Riteniamo che sia venuto il tempo di cambiare direzione sia da parte di chi governa questo Comune, sia da chi cerca di interpretare il ruolo di minoranza. La città non è di proprietà di nessuno. Non è del Sindaco e della sua Giunta, ma non è neppure di coloro che gridano allo scandalo quando si mettono in discussione incarichi.

Non ci devono essere e non ci possono essere patronati, ma è necessario ricominciare a parlarsi per recuperare l'interesse generale. La responsabilità è di tutti. La prima domanda che mi sono posto quando è esploso il caso della gestione de Le Clarisse è quale sia stata la modalità con cui sono stati affidati gli incarichi, quali siano stati i metodi di rilevanza pubblica per le selezioni. Il caso Clan e le Orme può essere utile a guardare quale siano le modalità non solo per queste materie ma anche per altre iniziative. Non solo. Vorrei capire se negli anni siano stati mai misurati i risultati delle attività previste negli incarichi e del coinvolgimento della popolazione.

E' bene chiarire che nessuno in un Ente pubblico deve lavorare per soddisfare i propri amici, e che l'interesse da perseguire è (anche a prescindere dalla quantità di finanziamento) la diffusione e il coinvolgimento del maggior numero di cittadini. Aggiungo che vorrei anche capire quanti di coloro che oggi levano gli scudi contro il Comune hanno usufruito dei servizi prestati dalle due cooperative coinvolte e quanti del sindacato (che oggi reclama trattamento giusto per i dipendenti) hanno verificato in passato che all'interno delle aziende fosse rispettato il contratto di lavoro.

Trasparenza e regole chiare sono il punto di partenza e una rigida verifica dei risultati ottenuti, quindi metodo e merito devono andare di pari passo. I dati de il Sole24Ore relegano Grosseto tra le ultime province e in questa classifica pesa molto il capoluogo. C'è qualcosa che non va e questo progressivo degrado dovrebbe interessare tutti. Le origini sono lontane, gli effetti coinvolgono tutti i settori, non solo la cultura. Usiamo questo caso specifico dell'asterisco per ragionare. Questo è un appello a chi in città continua a pensare liberamente oltre ogni forma ormai desueta di steccato, oltre ogni paradossale levata di scudi para ideologica, oltre ogni concezione legata ad un primato ormai travolto dalla realtà, oltre ogni delega partigiana di gruppi e gruppuscoli", conclude Valerio Pizzuti.