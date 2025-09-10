Valentino Bisconti (AVS): "Un sistema di mobilità integrato per il futuro per la provincia di Grosseto"

Grosseto: «Il treno per me rappresenta progresso, possibilità, libertà. E questa idea non mi ha mai abbandonato. È anche per questo che oggi, più che mai - dichiara Valentino Bisconti, candidato al consiglio regionale della Toscana per Alleanza Verdi Sinistra -, sento forte il bisogno di una mobilità più giusta, più umana, più accessibile. Una mobilità che non lasci indietro chi vive lontano dalle grandi città. Una rete di trasporti intermodale, sostenibile, diffusa, che unisca costa e aree interne, borghi e città, lavoro e famiglia.

Abbiamo una linea ferroviaria sottoutilizzata che al tempo stesso potrebbe essere appetibile se fossero utilizzati treni moderni veloci su tutta la fascia costiera e servizi di collegamento con le aree interne della nostra provincia. A partire dalla riqualificazione della linea Siena Grosseto al fine di renderla utilizzabile per portare il cuore della Toscana in Maremma, utilizzando materiali che trasportano anche le biciclette per sviluppare ulteriormente il cicloturismo. Inoltre potrebbe essere un servizio di mobilità per chi risiede nelle zone interne. Il tutto in un sistema intermodale che metta insieme tutti i trasporti collettivi: treni, autobus e navi, perché l'obiettivo dovrebbe essere quello di raggiungere, da Firenze come da Pisa, l'Isola del Giglio o le Terme di Saturnia, l'Argentario, Pitigliano o l'Amiata, con un unico biglietto che metta insieme tutti i mezzi. La Regione Toscana può fare ciò visto che gestisce attraverso i suoi appalti tutti i vettori reg.li dei trasporti. Ciò sarebbe un servizio a disposizione dei tanti turisti che potrebbero visitare il nostro territorio senza la necessità di arrivare in macchina. Al tempo stesso una grande occasione per tutti i residenti della Maremma e dell'Amiata.

Perché muoversi significa vivere, scegliere, costruire. E nessuno dovrebbe sentirsi isolato solo perché abita in un luogo più piccolo o più distante».