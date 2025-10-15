Valentina Santini presenta "Latte guasto", edizioni Voland

Venerdì 17 ottobre, alle ore 17:30, presso il Museo di Storia Naturale della Maremma (Str. Corsini 5 – Grosseto), la scrittrice Valentina Santini presenta il suo romanzo “Latte guasto”, edito da Voland.

Grosseto: L’autrice dialogherà con Sacha Naspini, scrittore grossetano, in un incontro dedicato alla forza del silenzio e ai segreti che le parole non sanno dire.

Il libro

Latte guasto racconta la storia di Viola, una bambina di undici anni che smette improvvisamente di parlare. La comunità la crede impazzita, ma dietro quel silenzio si nasconde un segreto profondo.

Un romanzo intenso e delicato sul linguaggio, sull’ascolto e sul coraggio di farsi capire anche senza parole.

L’autrice

Valentina Santini è nata nella Maremma grossetana nel 1983. Laureata in Psicologia, lavora nel mondo editoriale come editor e copywriter. Molti dei suoi racconti sono usciti in raccolte e per riviste online. È cosceneggiatrice della serie tv interattiva Il confine di Moebius. Nel 2022 ha pubblicato per Edizioni e/o il romanzo L’osso del cuore. Scrive per il cinema.

Con Latte guasto conferma una voce originale e sensibile della narrativa contemporanea italiana.

Ingresso libero

Per informazioni e prenotazioni: info@libreriamondadori.grosseto.it 3923438682 056422329



