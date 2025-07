Valdichiana4Green: un laboratorio europeo in Valdichiana per la sostenibilità nelle aree rurali

L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese è partner di un progetto che si pone come obiettivo quello di potenziare l'economia rurale e il coinvolgimento dei cittadini per lo sviluppo sostenibile

Siena: L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese accoglie le sfide europee in materie di sostenibilità supportando un progetto dedicato alle aree rurali e focalizzato sulla promozione del turismo sostenibile.

Valdichiana4Green, questo il nome del progetto, nasce come risposta concreta alle sfide di sviluppo delle aree rurali: valorizzare le filiere turistiche e dell’agroalimentare, promuovere la diversificazione economica, stimolare l’innovazione nelle PMI, sostenere l’imprenditoria giovanile e rafforzare le capacità di pianificazione sostenibile tra pubblico e privato.

Il progetto, costruito per un bando europeo pubblicato dal consorzio FUTURAL, costituito da 21 partner provenienti da 10 Paesi dell'UE che vede riuniti istituti accademici e di ricerca, aziende industriali, fornitori di servizi e organizzazioni no-profit (ONG) provenienti dai settori dell'informatica, delle scienze sociali e umanistiche, delle imprese, della ricerca rurale, della politica e della pubblica amministrazione, affronta le sfide dell’area rurale della Valdichiana Senese con l’obiettivo di migliorare il coinvolgimento dei cittadini e promuovere la partecipazione locale nei processi decisionali per uno sviluppo più resiliente.

Valdichiana4Green ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo rurale attraverso il turismo sostenibile e l'integrazione agroalimentare. Tra gli obiettivi principali ci sono: aiutare le imprese ad adottare pratiche sostenibili, aumentare la competitività con gli strumenti digitali e coinvolgere i giovani imprenditori, promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze sulle pratiche sostenibili (PAC 2023-2027, Green Deal dell'UE). La piattaforma tecnologica co-creata sulla comunità fornirà conoscenze sulle certificazioni di sostenibilità ambientale per le imprese, supporterà l'integrazione tra i settori agroalimentare e turistico, favorirà lo scambio tra i decisori politici e le imprese locali. Tra gli strumenti digitali, invece, il software di certificazione "Valdichiana Going Green", la "Travel Green Map", la formazione online per promuovere pratiche sostenibili e un sistema di feedback della comunità on line.

Il progetto è stato costruito grazie alla visione ACTA, una impresa sociale che idea strategie di azione e sperimenta servizi per il turismo in collaborazione con Ecotrans, rete internazionale di esperti in turismo sostenibile di cui è membro fondatore, con il supporto dell’ l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in qualità di partner e ognuno con un ruolo chiave e coerente con la propria identità territoriale. ACTA è impegnata da oltre trent’anni nello sviluppo di progetti che coniugano innovazione, partecipazione e impatto sociale, partendo sempre da un principio guida: le politiche pubbliche sono bussola e leva per immaginare percorsi di cambiamento sostenibile. Ed è proprio da qui che nasce Valdichiana4Green, un progetto sperimentale selezionato nell’ambito di FUTURAL – Empowering the FUTure through innovative Smart Solutions for rURAL areas finanziato dal programma europeo Horizon Europe, e a cui partecipano 21 soggetti da tutta Europa.

Valdichiana4Green è stato selezionato tra le 10 soluzioni innovative da implementare nei prossimi 12 mesi e che confluiranno in una Meta Serach Platform europea, che verrà presentata a marzo 2027 in Europa.

Le politiche europee per la transizione ecologica, la trasformazione digitale e il coinvolgimento delle giovani generazioni, in linea con il Next Generation EU, sono state il punto di partenza per identificare l’area della Valdichiana Senese come contesto ideale per una sperimentazione che unisce turismo, agroalimentare, tecnologia e partecipazione. Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato dal Going Green Check, un software per la sostenibilità delle imprese turistiche nato da un’esperienza pilota finanziata dal governo tedesco e sviluppato da Ecotrans. ACTA sta oggi lavorando alla sua adattabilità e replicabilità in diversi contesti europei, a partire proprio dalla Valdichiana, dove verrà personalizzato e sperimentato in sinergia con le imprese locali.

Attraverso una piattaforma digitale collaborativa, saranno messi a disposizione: il Valdichiana Going Green Check, strumento di autovalutazione per imprese turistiche e agroalimentari; la Going Green Map, mappa interattiva degli attori impegnati nella sostenibilità, integrata in Destinet.eu, i moduli formativi online dedicati alla sostenibilità e un sistema di feedback comunitario, co-progettato durante i workshop, per orientare le politiche future e i modelli di business.

Il progetto si articola lungo tre direttrici strategiche: la filiera turistica: supporto alle imprese per adottare pratiche sostenibili, digitali e possibilmente certificate, per rendere operative iniziative meno impattanti; l’integrazione della filiera del turismo e dell’agrifood: connessione con l’offerta turistica e valorizzazione dei prodotti locali, per sostenere la diversificazione delle attività d’impresa e dei giovani che intendono sviluppare nuove idee nel settore; cooperazione e governance: creazione di modelli di business intersettoriali, co-progettati con attori locali, per favorire un dialogo e modelli di presa decisionale più vicini ai contesti locali.

Il budget assegnato all’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, pari a 30 mila euro, in qualità di ente pubblico partner e servirà proprio a sostenere le spese nel corso dei prossimi 12 mesi e fino a maggio 2026 per momenti di co-progettazione, eventi pubblici, workshop e attività di formazione, con l’obiettivo di attivare un ecosistema territoriale “green”, capace di generare valore, attrarre nuovi flussi turistici, facilitare lo scambio di conoscenze e posizionare la Valdichiana come un modello europeo di innovazione rurale sostenibile. Per visionare tutti i progetti selezionati nell’ambito del bando FURURAL: https://futural-project.eu/it/open-call-sub-projects/