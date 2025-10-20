Valdichiana2025: una settimana di musica, arte, teatro e natura nel cuore della Toscana

Dal debutto della Corale Valdichiana agli eventi dedicati alla cultura etrusca, fino alle camminate tra gli olivi e agli spettacoli teatrali: il territorio senese si anima di appuntamenti che intrecciano creatività, storia e identità locale.

Arezzo: Il mese di ottobre continua a portare in Valdichiana Senese tanti appuntamenti che intrecciano musica, teatro, arte e natura, continuando a valorizzare il territorio e le sue energie creative. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

La Corale Valdichiana al debutto

Venerdì 24 ottobre, nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Secondiano a Chiusi (ore 21:15), debutterà la Corale Valdichiana, l’ultima delle formazioni musicali di area nate grazie al progetto Valdichiana2025 Capitale Toscana della Cultura. Un ensemble che unisce voci e sensibilità provenienti dai vari comuni del territorio, a testimonianza di come la musica possa essere uno strumento di identità e collaborazione. Per il debutto della Corale Valdichiana, è coinvolta l’orchestra sinfonica della Miniera che richiama il legame con il contesto del monte Amiata: sarà eseguita la “Missa Katharina” concepita nel 2007 del compositore olandese Jacob de Haan. La Corale replicherà il proprio concerto domenica 26 ottobre alle ore 18:00, nella Chiesa della Collegiata di San Martino a Sinalunga.

Natura e Storia

La mattina di domenica 26 ottobre si apre all’insegna del movimento e della scoperta con la “Camminata tra gli olivi”, che partirà alle 9:15 da Piazza Duomo a Chiusi. Guidati da un esperto ambientale, i partecipanti potranno immergersi nei paesaggi autunnali della Valdichiana e conoscere da vicino la storia e la cultura dell’olivo, simbolo di identità e tradizione agricola toscana.

A Chianciano Terme, invece, la giornata sarà dedicata alla cultura etrusca con un evento di grande rilievo al Museo Civico Archeologico. Nell’ambito del Progetto Etruschi 85/25, si inaugura infatti "Echi di Eternità": l’esposizione valorizza una collezione unica al mondo di urne funerarie antropomorfe, simbolo della spiritualità e dell’arte del popolo etrusco, restituendo al pubblico la bellezza e il significato di reperti che raccontano la storia più antica del territorio. Un’occasione per riscoprire le nostre radici e rendere omaggio a una civiltà che continua a parlare al presente.

La Valdichiana va a Teatro

Domenica 26 ottobre, alle 17:30, il Teatro degli Arrischianti di Sarteano accoglierà la Compagnia Semi d’Arte 2.0 con “Che classe” (foto cover), uno spettacolo vivace e ironico che racconta il mondo della scuola attraverso le dinamiche e le emozioni di un gruppo di giovani protagonisti. Ricordiamo che il teatro continua a essere protagonista del territorio, anche grazie al progetto TeatrInsieme Valdichiana Card: con soli 5€, la card, nominale e fisica, ti permetterà di acquistare 2 biglietti con riduzione del 50% per ciascuna delle stagioni dei teatri aderenti:Teatro Mascagni di Chiusi, Teatro Caos di Chianciano Terme, Teatro Arrischianti di Sarteano, Teatro degli Oscuri di Torrita di Siena, Teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciano dei Bagni, Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga (in aggiunta al Teatro Poliziano di Montepulciano, che tornerà operativo al termine dei lavori). La card sarà disponibile da metà ottobre nelle biglietterie dei teatri coinvolti.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Museo Civico di Cetona prosegue la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. Al Museo di Pienza proseguono le mostre “Leone Piccioni e l’arte contemporanea a Pienza. Collezioni e opere dagli anni 70 a oggi” e l’esposizione delle opere fotografiche del “Concorso Rino Massai”. A Chiusi, nel centro storico, con “PopUp Chiusi” continuano le attività di corsi di ceramica, presentazione di libri, mostra fotografica, percorsi di benessere. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.



