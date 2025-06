Valdichiana2025: Un Inizio Giugno Ricco di Eventi tra Musica, Sapori e Cultura

Concerti nei borghi, sagre tradizionali e appuntamenti letterari animano la settimana del 2 giugno, offrendo esperienze uniche per scoprire il "Seme di Toscana".

Arezzo: Anche questa settimana, il calendario di Valdichiana2025 si arricchisce con una serie di appuntamenti imperdibili che spaziano dalla musica alla letteratura, dalla gastronomia alle tradizioni popolari. Una settimana all’insegna della scoperta, del divertimento e della condivisione, per valorizzare ogni angolo del nostro territorio. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Musica tra borghi e piazze

La settimana si apre mercoledì 4 giugno con un appuntamento di grande raffinatezza: il concerto dell’Ensemble Diderot, ospitato nella suggestiva cornice di Castiglioncello del Trinoro (Sarteano) per la rassegna “Monteverdi Concerts”. Un’occasione per lasciarsi trasportare dalle sonorità della musica da camera in uno dei luoghi più evocativi della Valdichiana senese.

Giovedì 5 giugno a Bettolle (Sinalunga) va in scena l’energia contagiosa di “Bimbinbanda”, l’evento della Filarmonica “La Folkloristica Band” dedicato ai più piccoli, con musica, colori e partecipazione della comunità.

Il fine settimana musicale continua Sabato 7 giugno a Sarteano: la Banda della Società Filarmonica si esibirà in Piazza San Lorenzo insieme ad Alfa Band, regalando una serata di musica tradizionale e condivisione.

Tradizioni e sapori: le sagre che raccontano il territorio

Il mese di giugno è anche sinonimo di sagre e appuntamenti gastronomici. A Piazze (Cetona), da venerdì 6 a domenica 8 giugno, si svolge la Festa della Fragola e del Calzone fritto con il cioccolato, evento goloso a sostegno dell’ASD locale.

Negli stessi giorni, non manca il richiamo dei sapori tipici a Chianciano Terme, dove prende vita la decima edizione di “Du’ pici sotto le stelle”: tre serate dedicate a uno dei piatti simbolo della cucina chianina, i pici!

A Bettolle, infine, domenica 8 giugno si entra nel vivo del “Palio della Rivalsa”, la storica sfida tra le cinque contrade del paese che proseguirà fino al 15 giugno. Sfilate, giochi e rivalità accendono lo spirito identitario di questa festa popolare molto sentita.

Libri, cultura e giochi per tutte le età

Da venerdì 6 a domenica 8 giugno, la città di Pienza ospita l’attesissimo ritorno dell’Emporio Letterario, giunto alla sua XIII edizione. Tre giorni di incontri con autori, presentazioni di libri e riflessioni sul mondo della scrittura, per un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale toscano. Tra le iniziative per famiglie e appassionati di giochi, domenica 8 giugno il Parco Mazzini di Sarteano ospiterà una gara di puzzle, a singoli o in coppia.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Montepulciano la mostra “1925 – 2025: i primi 100 anni di Montepulciano Stazione”; a Pienza, la mostra “Val d’Orcia…incanto toscano”. A Sarteano, l’esibizione di Oliver Laric presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. A Piazze di Cetona, la mostra dedicata al monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale. A Bettolle di Sinalunga, “La valle del gigante bianco”, manifestazione dedicata alla tutela e alla valorizzazione della razza chianina, con incontri e degustazioni.