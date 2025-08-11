Valdichiana2025: gli eventi della settimana dell’11 agosto

Valdichiana: Un’altra settimana di emozioni, cultura e tradizione anima il cuore della Valdichiana Senese. Spettacoli sotto le stelle, musica dal vivo, cinema, letture e rievocazioni storiche accompagneranno residenti e visitatori in un viaggio tra i borghi, le piazze e i paesaggi più suggestivi. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Musica e spettacolo dal vivo

Il fascino della lirica apre la settimana a Chianciano Terme, dove lunedì 11 agosto il Chiaro di Luna farà da cornice a Opera a pezzi – Così fan tutt*, un’esperienza musicale che unisce il talento vocale alla magia di una serata estiva. Sempre lunedì, a San Casciano dei Bagni (Celle sul Rigo), risuoneranno le note della Filarmonica locale, portando armonie senza tempo tra le vie del borgo. Il programma musicale prosegue mercoledì 13 agosto con il terzo appuntamento del Festival Musicale delle Acque – I Suoni di Sillene, che vedrà protagonista Carmina Burana, mentre a Pienza giovedì 14 agosto si terrà Twilight Prayers per la rassegna Chigiana Off The Wall. Il Ferragosto sarà celebrato in musica con il Concerto dell’Assunta a Pienza, interpretato dall’Orchestra del Brenta e dalla Corale B. Franci. A Montepulciano, dal 14 al 17 agosto, va in scena il Bruscello Poliziano, una delle rievocazioni teatrali più rappresentative del territorio.

Cinema sotto le stelle

L’estate in Valdichiana è anche tempo di cinema all’aperto. Lunedì 11 agosto, al Chiostro di San Francesco a Chiusi, si proietta Ci sedevamo sul tappo – Porto Rotondo il porto inventato, con la presenza della regista Anna Testa (ingresso libero). Martedì 12, il Parco Acquasanta di Chianciano Terme ospita Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, mentre mercoledì 13 sarà la volta de I fantastici 4. Giovedì 14, sempre a Chianciano, si renderà omaggio a Massimo Troisi con Io e te dobbiamo parlare. Il fine settimana continua con Unicorni di Michela Andreozzi sabato 16 agosto e si conclude domenica 17 con Jurassic World – La rinascita di Gareth Edwards, un viaggio spettacolare tra avventura e fantascienza.

Tradizione e rievocazioni storiche

La Valdichiana custodisce con orgoglio le sue feste popolari. Lunedì 11 agosto, Sarteano ospita la Tratta dei Bossoli, rito che precede la Giostra del Saracino, in programma proprio a Ferragosto, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno della cittadina e di tutto il territorio. Tra gli appuntamenti in programma, domenica 17 agosto a Celle sul Rigo si corre il Palio del Cacio, con le squadre che si sfidano spingendo le forme di formaggio lungo le strade in una competizione dal sapore antico.

Letteratura, incontri e appuntamenti conviviali

La settimana offre anche momenti di cultura e socialità. Martedì 12 agosto, a Chiusi, si terrà la presentazione del libro Frammenti celesti, mentre a Celle sul Rigo la comunità si riunirà per Celle a cena, una serata di buon cibo e condivisione. A Trequanda, dal 14 al 17 agosto, torna Tre Gotti al Campino, con un ricco cartellone di musica e spettacolo, tra cui tre appuntamenti pomeridiani con talk e live show. Venerdì 14 ritornano a San Casciano dei Bagni anche gli incontri de La Terrazza: Adele Grisendi presenta il suo libro “La figlia di Nora”.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Oliver Laric presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. A Piazze di Cetona, la mostra dedicata al monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale, al Parco Archeologico di Belverde la mostra “In Transumanza” e al Museo Civico di Cetona la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. A Monticchiello, prosegue fino al 14 agosto “La Casa Silente”, autodramma del Teatro Povero. A Chiusi prosegue “Carpe Diem”, mostra sulle meridiane di Carlo Paggetti presso l’Orto Vescovile in Piazza del Duomo. A Montepulciano, la mostra al Palazzo Comunale dedicata a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana; alla Chiesa di Sant’Agostino, la mostra “Loca Francescana” sulla presenza francescana in Toscana attraverso libri, acquerelli e incisioni. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.