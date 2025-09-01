Valdichiana2025: gli eventi della settimana dell’1 settembre

La prima settimana di settembre porta con sé il sapore delle grandi tradizioni popolari e delle feste di comunità, arricchite da musica, spettacolo e momenti conviviali.

Siena: Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Tradizioni popolari e rievocazioni

A Pienza torna, fino al 7 settembre, la storica Fiera del Cacio, giunta alla sua LXV edizione: un evento che celebra il legame tra il borgo e il celebre pecorino, con giochi, sfide e degustazioni che coinvolgono tutto il centro storico.

Parallelamente, a Chiusi Scalo, fino al 7 settembre, proseguono i Ruzzi della Conca, l’attesissima rievocazione popolare che ogni anno richiama contradaioli e spettatori con giochi, cortei e momenti di festa, fino ad arrivare alla Disfida di Palla al Bracciale.

Non mancano le tradizioni legate agli animali: a Montepulciano Stazione torna, dal 3 al 7 settembre, la Festa della Maestà del Ponte con il pittoresco Palio dei Somari, intorno alla Chiesa della Maestà del Ponte.

Invece a Sarteano, sempre domenica 7 settembre, si terranno Giostra all’anello e la monta storica, appuntamento imperdibile per gli amanti dell’equitazione.

Incontri di comunità

La grande cultura torna protagonista a San Casciano dei Bagni: sabato 6 settembre, in Piazza della Repubblica, la rassegna La Terrazza ospiterà l’incontro-spettacolo “La playlist più bella del mondo”, un dialogo tra letteratura e musica con Riccardo Rossi e Leonardo Colombati. Un’occasione unica per vivere il borgo come un salotto a cielo aperto.

A Chianciano Terme, i Giardini Pubblici “Bonaventura Somma” ospitano, dal 5 al 7 settembre, la Festa del Volontariato: tre giorni dedicati alle associazioni del territorio, con momenti di incontro, animazione e convivialità, per valorizzare chi ogni giorno contribuisce al benessere della comunità.

Musica e gusto

Domenica 7 settembre la settimana si conclude con un evento speciale: nel Parco Acquasanta di Chianciano Terme va in scena “A cena con Rossini”. Questo concerto è pensato per proporre al pubblico con l’Orchestra Sinfonica della Miniera alcune delle più celebri Ouverture e arie per soprano che Gioachino Rossini ha scritto. Ma il celeberrimo compositore era anche un grande appassionato di cucina che ha elaborato tante succulenti ricette tutt’ora presenti nei menù dei ristoranti di tutto il mondo.

Attraverso il racconto scritto da Daniele Belloni, conosceremo entrambi gli aspetti del musicista mentre un cuoco durante il concerto, preparerà alcune di queste ricette per poi presentarle al pubblico.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Parco Archeologico di Belverde la mostra “In Transumanza” e al Museo Civico di Cetona la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. A Montepulciano, la mostra al Palazzo Comunale dedicata a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.











