Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 7 luglio

Valdichiana: Prosegue a pieno ritmo il cartellone di Valdichiana2025 , che anche questa settimana propone un ricco programma di appuntamenti culturali, musicali e cinematografici nei borghi della Valdichiana senese. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Festival e arte in dialogo con il territorio

La settimana segna l'avvio di uno degli appuntamenti culturali più importanti della stagione: da venerdì 11 luglio Montepulciano e la Valdichiana Senese ospitano la 50ª edizione del Cantiere Internazionale d'Arte , evento che fino al 27 luglio porterà in scena musica, teatro e performance interdisciplinari. Un'edizione speciale per un anniversario che celebra mezzo secolo di creatività condivisa.

Sempre a Montepulciano, il Museo Civico Pinacoteca Crociani propone la mostra “Porsenna tra storia e leggenda” : ​​dopo cinque secoli, torna visibile la scultura della Testa di Porsenna , considerato il leggendario fondatore di Montepulciano, un'opera di grande valore storico e simbolico per la città.

Il grande cinema sotto le stelle

Il ciclo di rassegne cinematografiche del Cinema d'Estate continua ad essere uno dei cuori pulsanti del progetto. Lunedì 7 luglio a Chiusi , presso la Tensostruttura di San Francesco, sarà proiettato Vermiglio (biglietto €3,50), mentre martedì 8 luglio è la volta di Napoli New York al Parco Acquasanta di Chianciano Terme (ingresso €3,50) e Gloria a Sarteano , nella Sala ex SUAP, con ingresso gratuito.

Mercoledì 9 luglio si torna a Chiusi per la visione di Follemente (ingresso €3,50), mentre giovedì 10 luglio Chianciano Terme propone Superman New con biglietto d'ingresso a €7,00. Venerdì 11 luglio, ancora a Chiusi, arriva Jurassic New World (€7,00), chiudendo la settimana cinematografica con titoli capaci di unire intrattenimento e riflessione.

Musica d'autore e tradizioni corali

La musica è protagonista in diversi appuntamenti. A Sarteano , prosegue il Sarteano Choral Workshop , laboratorio corale internazionale che si concluderà sabato 12 luglio, mentre a Castiglioncello del Trinoro vanno in scena i Monteverdi Concerts , con concerti e residenze artistiche fino al 17 luglio. L'iniziativa porta nei paesaggi più suggestivi della Valdichiana un'esperienza musicale immersiva e raffinata. A Sinalunga , dal 10 al 13 luglio, arriva anche il Festival della Musica dal Mondo : tanti concerti di associazioni e professionisti animeranno il centro storico per quattro giorni con concerti di musica jazz internazionale e musica pop.

Incontri e comunità

Venerdì 11 e sabato 12 luglio doppio appuntamento a San Casciano dei Bagni , con La Terrazza , l'appuntamento con l'attualità e il giornalismo: venerdì la proiezione “How kids roll” e incontro con il regista Loris Lai ; il sabato sarà invece ospite della serata Annalisa Cuzzocrea , che dialogherà con il pubblico su temi di politica e società.

La settimana si chiuderà domenica 13 luglio con una giornata di festa a Castelmuzio , nel comune di Trequanda , dove si terrà Appicicchia , una gara di appiciatura a squadre per celebrare il piatto tipico della tradizione del nostro territorio, con il coinvolgimento di tutta la comunità.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano , la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l'esibizione di Oliver Laric presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. A Piazze di Cetona , la mostra dedicata al monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale. A Montepulciano , la mostra al Palazzo Comunale dedicata a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move .