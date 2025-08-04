Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 4 agosto

La settimana di inizio Agosto in Valdichiana si presenta ricchissima di appuntamenti tra cultura, cinema, concerti e feste popolari. Con Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura, ogni giornata è l’occasione giusta per vivere una serata speciale all’insegna della cultura, tra grandi emozioni e momenti di comunità.

Cinema sotto le stelle

Siena: Continua il successo della rassegna Cinema d’Estate, che porta il grande schermo all’aperto in tanti borghi della Valdichiana. Le proiezioni si susseguono ogni sera, con film per tutti i gusti: lunedì 4 agosto si inizia con “Il tempo che ci vuole” al Chiostro San Francesco di Chiusi, e con “Palazzina Laf” all’Anfiteatro Shlomo Venezia di Sinalunga.

Martedì 5 agosto è la serata più ricca per gli amanti del cinema: si proiettano “Follemente” a Chianciano Terme, “Lilo & Stitch” a Chiusi, “The Truman Show” a Sarteano, e “Beetlejuice Beetlejuice” nei giardini di Montefollonico (Torrita di Siena).

Mercoledì 6 agosto tocca a “Napoli New York” a Chiusi, “Un mondo a parte” a Palazzone e “Il punto di rugiada” a Pienza. Giovedì 7 agosto torna “Fuori” al Parco Acquasanta di Chianciano Terme, mentre venerdì 8 agosto sarà la volta di “Io sono ancora qui” a Chiusi e ancora “Palazzina Laf”, stavolta a Valiano di Montepulciano.

Sabato 9 agosto arriva “Tutta colpa del rock” a Chiusi (in programma anche domenica 10 agosto a Chianciano) e “Cento domeniche” nella suggestiva piazza di Petroio (Trequanda).

Musica per ogni gusto: concerti, bande e rassegne d’eccellenza

La musica continua a essere protagonista grazie a una varietà di appuntamenti che toccano tutto il territorio. Mercoledì 6 agosto a Celle sul Rigo la Filarmonica offrirà un concerto serale. Giovedì 7 agosto a Trequanda, nella Chiesa dei SS. Pietro e Andrea, torna la prestigiosa rassegna Chigiana Off the Wall con il concerto “Segoviana”, mentre a Sarteano si terrà il vivace Concerto d’Estate in Piazza XIV Giugno.

Venerdì 8 agosto, un nuovo appuntamento di Chigiana Off The Wall va in scena a Montepulciano, a Palazzo Ricci, con gli allievi del corso di pianoforte. Sempre venerdì, a San Casciano dei Bagni, sarà ancora la Filarmonica a regalare emozioni musicali nel cuore del borgo.

Sabato 9 agosto si moltiplicano gli eventi: a Chianciano Terme prosegue il festival I Suoni di Sillene, a Sarteano (Castiglioncello del Trinoro) arriva “Orfeo Futuro” per i concerti di Monteverdi Tuscany, e a Pienza, nel Giardino Piccioni, va in scena la lirica con “Così fan tutt”* spettacolo in forma semiscenica sull’opera di Mozart, in collaborazione con il Festival di Pasqua di Montepulciano.

Feste, tradizioni e stelle cadenti

La settimana culmina nel weekend di San Lorenzo, con una serie di eventi legati alla tradizione, al gusto e al cielo stellato. Lunedì 4 agosto, a San Casciano dei Bagni, Simon & The Stars, noto astrologo e personaggio televisivo, sarà ospite de La Terrazza, per una serata tra parole e suggestioni celesti.

Sabato 9 agosto, Celle sul Rigo ospita Calici di Stelle, un appuntamento dedicato al vino e all’osservazione del cielo, che si ripeterà anche domenica 10 agosto a Montepulciano per una notte magica di degustazioni e stelle cadenti.

Sempre domenica 10 agosto, a Chiusi, si tengono ben tre eventi: la manifestazione “Baci sotto le stelle”, il ricordo dedicato a Graziano da Chiusi e la Mostra sulle meridiane, visitabile fino al 15 agosto.

Infine, sempre domenica, San Casciano dei Bagni celebra il tradizionale Palio di San Cassiano, una delle feste più sentite e colorate della comunità locale.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Oliver Laric presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. A Piazze di Cetona, la mostra dedicata al monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale, al Parco Archeologico di Belverde la mostra “In Transumanza” e al Museo Civico di Cetona la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. A Monticchiello, prosegue fino al 14 agosto “La Casa Silente”, autodramma del Teatro Povero. A Montepulciano, la mostra al Palazzo Comunale dedicata a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana; alla Chiesa di Sant’Agostino, la mostra “Loca Francescana” sulla presenza francescana in Toscana attraverso libri, acquerelli e incisioni. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.



















