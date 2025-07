Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 30 giugno

Valdichiana: La prima settimana di luglio si apre con un fitto calendario di eventi nell’ambito di Valdichiana2025, all’insegna del grande cinema all’aperto, delle celebrazioni civili e religiose, di festival culturali di rilievo nazionale e di nuove proposte artistiche. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Il grande cinema d’estate

Prende il via il progetto Cinema d’Estate, il circuito diffuso di proiezioni gratuite e all’aperto, che coinvolge tutti i Comuni della Valdichiana senese. Dopo l’apertura a Trequanda con C’è ancora domani, si prosegue lunedì 30 giugno a Gracciano di Montepulciano, con Enea, mentre martedì 1 luglio la rassegna si espande su due piazze: Celle sul Rigo ospita Confidenza, Sarteano propone A mano disarmata, sempre alle 21:30. Mercoledì 2 luglio è la volta di Pienza con Romeo è Giulietta in Piazza Galletti, mentre Chianciano Terme, al Parco Acquasanta, propone Jurassic World fino al 6 luglio, con ingresso a pagamento. Giovedì 3 luglio, a Torrita di Siena, si prosegue con Dieci minuti, e venerdì 4 luglio l’anfiteatro Shlomo Venezia di Sinalunga ospita la proiezione di Adagio. Tante opportunità per godersi il cinema sotto le stelle, in contesti affascinanti e suggestivi.

Festival e appuntamenti speciali

Grandi eventi e festival danno ritmo alla settimana. A Chiusi, da venerdì 4 al 6 luglio, torna il Lars Rock Fest, una delle manifestazioni musicali più seguite del centro Italia, capace di unire sonorità alternative e momenti di aggregazione in un’atmosfera conviviale.

Nella mattina di sabato 5 luglio si svolge, sempre a Chiusi, il terzo appuntamento di “Suoni dal Labirinto” con la matinée di Joseph Arthur: musica live alle ore 9:45 presso l’orto vescovile della città di Chiusi. A seguire, visita guidata al Labirinto di Porsenna.

Nel frattempo, a Montepulciano, da giovedì 3 fino a sabato 5 luglio, si terrà la sedicesima edizione di Luci sul Lavoro, evento nazionale dedicato ai temi dell’occupazione e dello sviluppo. L’edizione 2025 si concentra sul tema “Competitività e lavoro”, con incontri, seminari e testimonianze che coinvolgeranno esperti, istituzioni e cittadini.

Arte e musica

A partire da venerdì, Pienza ospita una nuova edizione dell’International Music Festival Don Ivo Petri, che animerà il borgo fino al 13 luglio con concerti di musica classica in cornici d’eccezione.

Sabato 5 luglio a Sarteano si inaugura la mostra “La Kylix di Kleophrades”, che arricchisce l’offerta culturale locale con un nuovo percorso tra archeologia e arte.

A chiudere la settimana sarà la musica corale: da domenica 6 luglio fino al 12 luglio, Sarteano ospita il Sarteano Choral Workshop, laboratorio internazionale che porterà nel borgo artisti e direttori da tutto il mondo, in un dialogo armonico tra voci e tradizioni musicali diverse.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, e l’esibizione di Oliver Laric presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. A Piazze di Cetona, la mostra dedicata al monumento dei caduti della Prima Guerra Mondiale. A Montepulciano, la mostra al Palazzo Comunale dedicata a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.