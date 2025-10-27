Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 27 ottobre

Tra letture per bambini, spettacoli teatrali, feste popolari e iniziative culturali, continua il ricco calendario eventi di Valdichiana2025 - Capitale Toscana della Cultura. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Lettura è cultura

La settimana si apre martedì 28 ottobre a Cetona, dove alle 17:00, nella Biblioteca Comunale, arriva l’appuntamento con “Storie in erba”. Si tratta di un pomeriggio dedicato ai più piccoli, con letture verdi per piccoli esploratori che uniscono fantasia e sensibilizzazione ambientale, invitando i bambini a conoscere la natura attraverso racconti, suoni e colori.

Teatro e memoria

Giovedì 30 ottobre, alle 21:15, il Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga ospita “La palestra della felicità”, uno spettacolo scritto da Valentina Diana e allestito dal gruppo Formare una Compagnia con la regia di Carlo Pasquini. Lo spettacolo andrà in scena successivamente anche al Teatro Caos di Chianciano Terme.

Sabato 1° novembre, le celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, offrono un’occasione unica per riscoprire il legame tra storia e paesaggio. A Chiusi, presso la Tenuta Granducale di Dolciano, è in programma una visita guidata che permetterà di conoscere la storia della bonifica e delle riforme che hanno trasformato la Valdichiana, accompagnando i partecipanti in un viaggio tra memoria e territorio.

Notte di Halloween tra magia e folklore

Venerdì 31 ottobre la Valdichiana Senese si accende di atmosfere misteriose e festose. A Chianciano Terme, il centro storico ospita la 17ª edizione de “La Notte delle Streghe”, organizzata dalla Pro Loco, con eventi, spettacoli e animazioni per grandi e piccoli. Anche Cetona celebra Halloween con una serata a tema curata dalla Pro Loco, tra decorazioni, musica e divertimento.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Museo Civico di Cetona prosegue la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. Al Museo di Pienza proseguono le mostre “Leone Piccioni e l’arte contemporanea a Pienza. Collezioni e opere dagli anni 70 a oggi”. A Chiusi, nel centro storico, con “PopUp Chiusi” continuano le attività di corsi di ceramica, presentazione di libri, mostra fotografica, percorsi di benessere. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.







