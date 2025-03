Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 24 marzo

La Valdichiana si prepara a vivere una settimana ricca di appuntamenti culturali e musicali nell'ambito delle celebrazioni per "Valdichiana2025", il progetto che vede il territorio protagonista come Capitale Toscana della Cultura.

Siena: Venerdì 28 marzo, alle ore 18:00, il Salone di Palazzo Ricci a Montepulciano ospiterà l'inaugurazione di una rassegna concertistica con un "Concerto di violoncello". Protagonisti saranno gli allievi di Thomas Carroll, accompagnati al pianoforte da Fan Yang. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per apprezzare giovani talenti in un contesto storico e suggestivo.​

Domenica 30 marzo, a Cetona, presso la Sala SS. Annunziata, la musicista e scrittrice Anna Rollando dialogherà con il maestro Alessio Tiezzi, direttore dell'Istituto di Musica H.W. Henze di Montepulciano, nell'incontro intitolato "Musica di tutti, musica per tutti". Sarà un'occasione per riflettere sull'importanza della musica come strumento di inclusione e crescita personale.

Conferenze e Presentazioni

Venerdì 28 marzo, alle ore 16:30, l'Università Libera Iris Origo di Chianciano Terme propone l'incontro "La scrittura gotica e la digitalizzazione". La Prof.ssa Carla Falluomini, del Dipartimento di Lingue, Letterature e Civiltà Antiche dell'Università di Perugia, guiderà i partecipanti alla scoperta dell'evoluzione della scrittura gotica e delle sfide legate alla sua digitalizzazione.​

Nella stessa giornata, a Bettolle, presso la Sala Polivalente, si terrà una conferenza che vedrà protagoniste quattro professioniste locali. Queste eccellenze, operanti in settori tradizionalmente maschili, condivideranno le loro esperienze, affrontando le difficoltà incontrate e sottolineando i valori aggiunti derivanti dalla loro prospettiva femminile.​

Sabato 29 marzo, a Monticchiello, nella Pieve dei S.S. Leonardo e Cristoforo, verrà presentata la cuspide di San Luca del Lorenzetti, recentemente acquisita dal Comune di Pienza. Questo importante tassello del Polittico di Monticchiello torna così alla comunità, grazie a iniziative di sponsorizzazione che hanno permesso il suo recupero.

Spettacoli Teatrali

Domenica 30 marzo, alle ore 18:30, il Teatro Caos di Chianciano Terme ospiterà lo spettacolo teatrale "Dov'è la vittoria". Scritto da Agnese Ferro, Giuseppe Maria Martino e Dario Postiglione, con la regia di Giuseppe Maria Martino, lo spettacolo vede in scena Martina Carpino, Luigi Bignone e Antonio Elia. Prodotto dal Teatro di Napoli–Teatro Nazionale, in collaborazione con Casa del Contemporaneo e Collettivo Bestand, l'opera promette di offrire al pubblico una serata di riflessione e intrattenimento di alta qualità.

La Valdichiana, con il suo ricco calendario di eventi, invita residenti e visitatori a immergersi in una settimana all’insegna della cultura, della tradizione e della scoperta, consolidando il suo ruolo di Capitale Toscana della Cultura 2025.