Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 15 settembre

La Valdichiana Senese continua a offrire un settembre vibrante e ricco di iniziative che intrecciano letteratura, storia, tradizione e natura. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Siena: Il weekend si apre a Chiusi con lo ZIC! Book Festival, in programma dal 19 al 21 settembre: tre giorni dedicati all’editoria indipendente, con presentazioni, dibattiti e laboratori che trasformano il centro storico in una fucina di idee e narrazioni. Sempre in ambito culturale, sabato 20 settembre Montepulciano ospita nella Fortezza l’iniziativa “Produttori di cultura in Toscana: Accademie, Società, Stanze, Casini”, un’occasione di confronto e riflessione sul ruolo delle istituzioni culturali nel panorama regionale. A Cetona, nella Sala Ss. Annunziata, lo stesso giorno si terrà l’incontro “Le Viaggiatrici del Grand Tour” con il professor Attilio Brilli, che racconterà le storie di donne protagoniste di viaggi e scoperte nell’Ottocento. La domenica si chiude a Sarteano, dove verrà presentato il volume “La Valdichiana e la Guerra di Siena” di Albo Fregoli, alle ore 17 in Sala Mostre.

Tradizioni e rievocazioni storiche

Il fine settimana è anche all’insegna della memoria collettiva e delle radici locali. A Chiusi, dal 20 al 25 settembre, prende il via l’anteprima della Festa dell’Uva e del Vino, con eventi, degustazioni e atmosfere che anticipano una delle manifestazioni più attese dell’autunno. A Pienza, nello stesso weekend, il centro storico si anima con il Festival rinascimentale e la Corsa di Pio, un’immersione nel Cinquecento, tra sfilate in costume e competizioni ispirate alla tradizione.

Comunità, salute e sostenibilità

A Chianciano Terme, dal 20 al 21 settembre, si svolge la 17ª edizione del concorso letterario “Donna sopra le righe”, affiancata da un importante convegno medico sulla ricostruzione mammaria. Il tema della biodiversità e dell’ambiente è protagonista a Torrita di Siena, con la festa dell’agricoltura, in programma fino a domenica 21 settembre nel Parco Nilde Iotti: un percorso tra degustazioni, mostre e attività didattiche per valorizzare le produzioni locali e le buone pratiche sostenibili. Domenica 21, invece, il paesaggio naturale del Lago di Chiusi diventa scenario del tradizionale Giro del Lago, un appuntamento che unisce sport, comunità e scoperta del territorio.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Parco Archeologico di Belverde la mostra “In Transumanza” e al Museo Civico di Cetona la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. Al Museo di Pienza prosegue la mostra “Leone Piccioni e l’arte contemporanea a Pienza. Collezioni e opere dagli anni 70 a oggi”. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.



















