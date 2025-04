Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 14 aprile

Siena: Anche questa settimana il nostro territorio si anima con una serie di eventi che celebrano la cultura, la spiritualità e l'arte. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Storia e Tradizione

Il 15 aprile, presso l'Aula Magna dei Licei Poliziani di Montepulciano, si terrà l'incontro "San Benedetto e i suoi monaci in Toscana" in occasione della mostra bibliografica "Musica in Rosso e Nero. Libri liturgici dal Cinquecento in poi". L'evento, curato da Paolo Tiezzi Maestri, vedrà gli interventi di Don Manlio Sodi e Biancamaria Brumana, offrendo una riflessione sull'influenza benedettina nella regione.

Il 18 aprile, Venerdì Santo, Chianciano Terme ospiterà la tradizionale "Giudeata", una rappresentazione storica della Passione di Cristo che coinvolge circa 150 figuranti in costumi d'epoca. Il corteo partirà alle 21:30 dalla Chiesa della Compagnia, attraversando le vie del centro storico, accompagnato dalla Banda cittadina "Bonaventura Somma".

Arte e Musica

Il 19 aprile, l'Art Gallery Monteverdi a Castiglioncello del Trinoro inaugura la mostra dell'artista austriaco Oliver Laric, che presenta una serie di sculture reinterpretate da opere storiche dal I al XIX secolo. L'inaugurazione, prevista per le 11:00, sarà un'occasione per incontrare l'artista e scoprire il suo approccio innovativo alla scultura.

Sempre il 19 aprile, il Palazzo Contucci di Montepulciano ospiterà due concerti: alle 11:00, un trio musicale eseguirà brani di Debussy, Boulanger, Kodaly e Matesic; alle 18:30, il concerto "Bestiaire musical" proporrà musiche di Poulenc, Ravel, Chabrier, Offenbach e Lecocq.

Il 20 aprile, Pienza sarà il palcoscenico del Concerto di Pasqua, organizzato dal Festival di Pasqua. L'Ensemble baroccoli di Zurigo si esibirà nel Duomo di Santa Maria alle 21:00, con un repertorio che include musiche di Lully, Vivaldi, A. Marcello, Brescianiello, Handel e Bach.