Valdichiana2025: gli eventi della settimana del 10 novembre

La settimana di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura si apre con un calendario intenso e variegato che intreccia teatro, incontri letterari e momenti di valorizzazione della storia locale. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Valdichiana: Martedì 11 novembre il Palamontepaschi di Chianciano Terme ospita “Diario di un trapezista” di Sigfrido Ranucci, un racconto teatrale intenso che fonde ironia, giornalismo e memoria personale. Il fine settimana si arricchisce di nuovi appuntamenti teatrali: venerdì 14 novembre a Torrita di Siena va in scena “Totò oltre la maschera”, con Alessandro Preziosi, spettacolo dedicato al grande attore napoletano, tra comicità e poesia. Domenica 16 novembre il Teatro degli Arrischianti di Sarteano accoglie “Omaggio a Stefano Benni”: gli amici del Teatro Schabernack porteranno in scena alcuni dei suoi monologhi più amati.

Letteratura, incontri e memoria

Sabato 15 novembre alle 16:30 la Biblioteca Comunale di Cetona ospita “A caccia dell’orso”, lettura animata per bambini che stimola curiosità e immaginazione. Sempre sabato, alle 17:30, al Teatro Caos di Chianciano Terme si terrà un “Omaggio a Michela Murgia – Non una di meno”, un momento di riflessione e testimonianza sul pensiero e l’eredità culturale della scrittrice scomparsa.

Anche a Chiusi si terrà un importante momento culturale: GEC&Book ospita la presentazione del libro “Furia” di Andrea Martina, con la partecipazione di Zanco Nicolas, Coach San Giobbe basket. Domenica 16 novembre, alle 16:30, il Teatro Caos di Chianciano accoglie un’altra presentazione attesa: “La Valdichiana e la Guerra di Siena” di Albo Fregoli.

Tradizione e storia del territorio

Fino a domenica 16 novembre, Sinalunga celebra la tradizionale Carriera di San Martino: In occasione del patrono di Sinalunga, i nove rioni del paese si sfidano a bordo di carretti artigianali per le vie del centro storico per contendersi il Palio dedicato al Santo. Street Food e musica accompagnano questa gara avvincente per tutto il fine settimana.

Sabato 15 novembre, al Museo Civico di Chianciano Terme, l’appuntamento è con “I viaggi di Pietro Leopoldo in Valdichiana”, a cura di Riccardo Pizzinelli: un incontro che intreccia storia e territorio, raccontando il rapporto del Granduca con la bonifica e lo sviluppo della valle. Sempre su questo tema, domenica 16 novembre, a Dolciano (Chiusi), proseguono le celebrazioni dedicate a Pietro Leopoldo Granduca di Toscana con il laboratorio per bambini “Stemmi araldici e dove trovarli”.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Museo Civico di Cetona prosegue la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”, mentre al Museo Civico di Chianciano Terme prosegue l’esposizione dei canopi etruschi “Echi d’eternità”.