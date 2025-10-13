Valdichiana2025: gli eventi della settimana

Arezzo: Arriva una nuova settimana di eventi che intrecciano cultura, spettacolo e tradizione, con cui il calendario di Valdichiana2025 – Capitale Toscana della Cultura continua a valorizzare il territorio con esperienze coinvolgenti e sempre diverse. Ecco una panoramica degli eventi più attesi della settimana, con cui continua a crescere il Seme di Toscana!

Musica e spettacoli

A Sarteano, nella splendida cornice di Castiglioncello del Trinoro, doppio appuntamento dei Monteverdi Concerts: lunedì 13 ottobre protagoniste la voce del soprano Ana Maria Labin e il pianoforte di Julia Lynch. Sabato 18 ottobre è invece la volta del Duo Improbabile con Virginia Guastella al piano e Claudio Trotta alla batteria.

Venerdì 17 ottobre a Chianciano Terme appuntamento con “Storia dei Cinema di Chianciano”, in scena al Teatro Caos alle ore 21:20: un documentario che racconta storie e memorie poco conosciute. La settimana segna anche un nuovo appuntamento con la “Rete della musica contemporanea e delle culture giovanili”.

Nel weekend a Bettolle, si terrà il corso gratuito “Tra monitor e backline – fotografare la musica dal vivo”, un’occasione per avvicinarsi alla fotografia dei concerti con sguardo tecnico e creativo. La giornata di sabato 18 ottobre si concluderà con il concerto gratuito dei Bangcock, Malemà e 0575 (ore 21:30 alla Sala Polivalente di Bettolle), un evento che unisce energia e solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto al reparto di radiologia dell’ospedale di Nottola.

Tradizioni e feste popolari

Sabato 18 ottobre e Domenica 19 ottobre arriva la Festa dell’Olio Novo a Trequanda, con mercatini, eventi e degustazioni legati all’Olio EVO, prodotto di eccellenza locale.

Sempre sabato 18 ottobre, a Chiusi, sarà possibile svolgere una visita guidata nella suggestiva cornice della Tenuta di Dolciano, per le celebrazioni in onore di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana.

Domenica 19 ottobre, a Cetona, torna la tradizionale Festa della Scartocciatura, organizzata dal Centro Sociale Ricreativo Anziani: una giornata di convivialità dedicata alla raccolta e alla sgranatura delle pannocchie, tra sapori, canti e rievocazioni della vita contadina.

Tutti a Teatro

Grande spettacolo a Chianciano Terme, dove mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre il Palamontepaschi ospiterà Giorgio Panariello con il suo nuovo show “E SE DOMANI…”. Un racconto ironico e pungente, in cui l’artista toscano esplora con la consueta leggerezza i paradossi e le meraviglie del futuro, offrendo al pubblico una serata di risate e riflessioni. Venerdì 17 ottobre, al Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga, la Compagnia Teatrale Bucchero porta in scena la “Scorrida”, spettacolo di arti varie dove talento e ironia si fondono per un divertimento assicurato.

Chiude la settimana teatrale Sarteano con lo spettacolo “La palestra della felicità”, in scena alle 18:00 al Teatro degli Arrischianti. Scritto da Valentina Diana e diretto da Carlo Pasquini, lo spettacolo – realizzato da “FUC-Formare una Compagnia” – andrà in scena successivamente a Sinalunga e Chianciano.

Eventi in corso

Proseguono inoltre le seguenti iniziative: a Sarteano, la mostra “La Prima Radice” presso la Sala Beccafumi e Rocca Manenti, “La kylix di Kleophrades” al Museo Civico Archeologico e l’esibizione di Giulia Cenci presso Monteverdi Tuscany – Castiglioncello del Trinoro. Al Museo Civico di Cetona prosegue la mostra “Avventure a fumetti nel mondo degli Etruschi”. Al Museo di Pienza proseguono le mostre “Leone Piccioni e l’arte contemporanea a Pienza. Collezioni e opere dagli anni 70 a oggi” e l’esposizione delle opere fotografiche del “Concorso Rino Massai”. A Chiusi, nel centro storico, con “PopUp Chiusi” continuano le attività di corsi di ceramica, presentazione di libri, mostra fotografica, percorsi di benessere. Al Lago di Montepulciano prosegue la mostra fotografica “Sorgente” per il progetto Valdichiana On The Move.



