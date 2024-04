Valdichiana Senese: sostenibile, digitale ed internazionale

La Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese prosegue il suo impegno per il turismo con progettualità co-finanziate per circa 300.000 €

Siena: La partecipazione a bandi regionali, nazionali ed internazionali ha l’obiettivo di integrare e potenziare le strategie di promozione turistica degli attori locali e permette la realizzazione di progetti organici di innovazione e internazionalizzazione dell’offerta turistica della destinazione Valdichiana Senese, in coerenza con le strategie dell’Ambito turistico, dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica e del Ministero del Turismo.

Uno dei bandi in questione è proprio quello del Ministero del Turismo finalizzato alla promozione dell’ecoturismo e del turismo sostenibile per minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali del settore travel, generando reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi culturali. La Rete ExValSe, di cui la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese è capofila, è risultata vincitrice del contributo ministeriale grazie ad un progetto ad hoc denominato “Val.Able”, acronimo di Valdichiana Sustainable.

La finalità delle azioni è quella di migliorare l’offerta turistica sostenibile in Valdichiana Senese attraverso una serie di interventi trasversali, mirati alla riduzione dell’impatto ambientale delle esperienze proposte, alla valorizzazione sociale ed economica delle comunità locali interessate e all’intercettazione di target di viaggiatori consapevoli, come i giovani della generazione Z, i nomadi digitali e i remote workers.

La proposta turistica sostenibile prevederà la progettazione di tour e itinerari minori che coinvolgeranno piccoli produttori e artigiani locali, da fruire attraverso una mobilità turistica green, con utilizzo di un minivan elettrico. Il turismo può diventare così leva per lo sviluppo di territori rurali e concorrere ad un processo di rivitalizzazione dei borghi e delle località minori. La progettualità così intesa andrà a rafforzare l’immagine della Valdichiana Senese come destinazione sostenibile.

Ma la tutela del territorio e delle comunità locali nel segno della sostenibilità passa anche per il progetto sottomisura 16.4 PSR 2014-2022 della Regione Toscana “L2T-BioFB”. Tale progettualità, in fase di conclusione, ha previsto il rafforzamento della rete dei produttori e la valorizzazione dei prodotti biologici in Valdichiana Senese e Aretina, in collaborazione con la Comunità del Cibo della Valdichiana.

Sul fronte dello sviluppo della notorietà della destinazione sul mercato estero, si colloca invece la partecipazione al Bando Internazionalizzazione 2023 della Regione Toscana, che contribuirà a consolidare la brand awareness della Valdichiana Senese come destinazione ideale per un turismo sostenibile. Distribuire i flussi turistici per permettere una fruizione migliore del territorio è il focus di questa progettualità, che mira a presentare la Valdichiana Senese come destinazione attrattiva 365 giorni all’anno. I mercati target verso i quali si orienteranno le strategie di promozione sono USA, Canada e Regno Unito. Fra le più innovative azioni inserite nella progettualità in questione, è prevista l’introduzione di un meccanismo di compensazione delle emissioni CO₂ all’acquisto di tour ed esperienze turistiche attraverso il portale di destinazione Valdichiana Living.

Innovazione è la parola d’ordine che motiva la partecipazione anche ad un ulteriore bando: ‘EURO-EMOTUR’, attivo all’interno del programma COSME. Questo finanziamento europeo mira al rafforzamento della digitalizzazione e dell'innovazione degli operatori della filiera turistica, per migliorarne la competitività tramite tecniche di neuromarketing. Oggetto di specifica analisi e conseguente intervento sarà il portale di destinazione Valdichiana Living, che presenta in modo unitario la proposta turistica della destinazione tutta.

“La partecipazione a questi bandi testimonia l’impegno costante della Strada e della rete ExValSe per rendere la Valdichiana Senese una meta turistica sostenibile, digitale ed internazionale. Portare avanti queste progettualità, che prevedono oneri importanti anche in termini di co-finanziamento, è condizione imprescindibile per far sì che la destinazione sia tutelata e costantemente al passo con i tempi” – afferma Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.