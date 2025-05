Valdichiana Eating: arriva a Chiusi il grande palcoscenico del gusto toscano

Due giorni dedicati all’eccellenza del territorio, con produttori locali, iniziative per famiglie e la "Disfida" tra ristoratori.

Chiusi: Il 10 e 11 maggio torna Valdichiana Eating - Mercato dei produttori a km0, la manifestazione che ogni anno celebra i sapori, le tradizioni e la cultura della Valdichiana Senese spostandosi, edizione dopo edizione, da un borgo all’altro. Stavolta sarà Chiusi ad accogliere la settima edizione dell’evento, trasformandosi per un intero weekend in un grande palcoscenico del gusto e dell’identità toscana. Piazza Duomo e le vie del centro storico ospiteranno un mercato straordinario, fatto di mani operose, volti veri e prodotti che raccontano il cuore di un territorio generoso e ancora autentico.

Organizzato da Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione con il Comune di Chiusi, l’evento punta quest’anno a un coinvolgimento ancora più ampio e partecipato, con un’offerta pensata non solo per gli amanti del buon cibo, ma anche per le famiglie in cerca di esperienze genuine da condividere.

Passeggiando tra gli stand si potranno scoprire tanti artigiani del gusto della Valdichiana e Val d’Orcia. Dietro ogni banco c’è una storia, un sapere, una scelta quotidiana a favore della qualità e della sostenibilità. I prodotti sono quelli che fanno grande la Valdichiana: dall’ortofrutta fresca e stagionale, al miele, passando per la birra artigianale, lo zafferano, il formaggio pecorino, l’olio extravergine di oliva (con particolare attenzione alla cultivar autoctona Minuta Chiusina), i salumi, i legumi, i prodotti BIO, le conserve, il vino e molto altro ancora.

Tra le grandi novità di questa edizione, c’è un focus speciale sulle famiglie. Per i più piccoli sarà infatti allestita un’area con laboratori educativi legati alla natura e all’agricoltura insieme a un coloratissimo truccabimbi a tema verdure, pensato per stimolare la creatività e l’amore per la terra in modo divertente. Ancora, la seconda giornata dell’evento sarà animata anche da TAM TAM in Piazza, un laboratorio alla scoperta dell’alfabeto etrusco in collaborazione con Cooperativa EDA. Un’occasione perfetta per vivere una giornata a misura di bambino, mentre gli adulti si dedicano a degustazioni guidate di vino, olio e formaggi locali, oppure si immergono in visite culturali come quella al Museo della Cattedrale e Labirinto di Porsenna con apertura straordinaria della Cantoria del Duomo e affaccio dall’alto sull’interno della Cattedrale a cura di Cooperativa Il Labirinto

Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 è senza dubbio la Disfida Chiusina – Assaggia e vota i piatti locali con Valdichiana Eating, una sfida culinaria tra ristoranti, osterie, agriturismi e trattorie del territorio che si sfideranno a colpi di creatività per conquistare il palato del pubblico. Il regolamento è chiaro: ogni partecipante dovrà presentare un piatto ispirato alla tradizione locale utilizzando almeno uno tra tre ingredienti simbolo della zona: la Chianina, il pesce di lago (presentato come Brustico, ossia cotto alla brace sulle canne lacustri) e l’olio extravergine di oliva da oliva Minuta Chiusina.

A votare sarà una giuria popolare composta proprio dai clienti dei ristoranti partecipanti, che potranno esprimere la propria preferenza attraverso i QR Code presenti nei locali e reagendo ai post social (su Facebook e Instagram) con l’emoji dedicata al piatto preferito.

Valdichiana Eating è reso possibile grazie a una rete ampia e appassionata di soggetti locali: associazioni culturali come la Cooperativa EDA e la Lenza Etrusca, istituti scolastici come l’IIS Pellegrino Artusi, il Centro Commerciale Naturale Chiusi Città, la Pro Loco di Chiusi, i commercianti e soprattutto le aziende agricole e artigiane che ogni giorno rendono viva e concreta l’idea di un turismo radicato, autentico, lento e sostenibile. Altri attori coinvolti nell’edizione 2025 di Valdichiana Eating sono senza dubbio i Pop Up, ossia le nuove attività commerciali, artigianali e culturali appena riaperte nel centro storico chiusino grazie ad un ambizioso progetto di rigenerazione locale.

"Valdichiana Eating è molto più di una vetrina del gusto: è un modo per far parlare il territorio con la voce dei suoi protagonisti, delle sue eccellenze, delle sue comunità. Con questa settima edizione a Chiusi vogliamo ribadire con forza il nostro impegno per un modello di turismo sostenibile, che valorizza i prodotti locali e le persone che li custodiscono. Ogni anno ci spostiamo da un borgo all’altro per raccontare nuove storie, per accendere i riflettori su tradizioni che vivono ancora nel quotidiano e per offrire esperienze autentiche a chi sceglie di scoprire la Valdichiana Senese in punta di piedi, con curiosità e rispetto” dichiara Doriano Bui, presidente della Strada.