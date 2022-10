Salute Vaccinazioni anti Covid e antinfluenzali, sono possibili anche in farmacia 26 ottobre 2022

Anche in farmacia è possibile vaccinarsi contro l'influenza stagionale e contro il Covid-19. Per quanto riguarda l'antinfluenzale, i cittadini con età maggiore di 60 anni, che negli anni precedenti hanno già effettuato la medesima vaccinazione dal proprio medico curante, potranno effettuare la stessa vaccinazione gratuitamente anche nelle farmacie aderenti. Si ricorda che resta possibile la vaccinazione dal proprio medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.





