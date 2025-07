Vacatello interpreta Mozart al Tempio di San Biagio: doppio appuntamento con il grande repertorio

Domenica 20 luglio a Montepulciano, Mariangela Vacatello e Viviana Lasaracina in concerto con l’Orchestra Giovanile Italiana. Al mattino, Matteo Venturini inaugura il ciclo “Momenti d’organo” nella basilica rinascimentale

Montepulciano: È il momento di Mariangela Vacatello al Tempio di San Biagio, con un Mozart inedito. La direttrice artistica del Cantiere Internazionale d’Arte si esibisce al pianoforte con l’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Giovanni Conti, domenica 20 luglio, alle 21.30, alternandosi nella parte solista con Viviana Lasaracina.

Fin dal mattino sarà la basilica rinascimentale ad accogliere la qualità musicale con l’organista Matteo Venturini che arriva a Montepulciano, dopo essere stato applaudito in alcune tra le maggiori cattedrali del mondo, quali Londra, New York, Firenze. Alle 11.30, è quindi in agenda a ingresso gratuito il primo appuntamento con il ciclo Momenti d’organo che vuole valorizzare gli strumenti presenti nelle chiese del territorio; il programma proposto attiene al repertorio di compositori più frequentati e di altri più ricercati: Frescobaldi, Pieterszoon Sweelinck, Weckmann, Gabrielli, Maione, Pasquini, Storace sono gli autori dei brani previsti in locandina.

L’evento serale è tra i più attesi di questa edizione, ultimo dei tre episodi dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e alle virtuose del pianismo. Sarà infatti protagonista Mariangela Vacatello (foto 1), con le sue raffinate qualità interpretative, affrontando il Concerto per pianoforte e orchestra n. 18 del genio di Salisburgo, con le cadenze appositamente commissionate al compositore trentenne Sunghyun Lee. Il progetto denominato Serie Mozart vuole infatti rileggere le celebri partiture settecentesche con le inflessioni di giovani autori provenienti dall’Ateneo Renano, affidandone l’esecuzione a pianiste soliste. L’altra virtuosa dei tasti coinvolta nella serata è Viviana Lasaracina, cui è invece assegnato il Concerto n. 25 di Mozart, con le cadenze riscritte in questo caso Tiago José Fialho Jesus. Incoraggiare la creatività delle nuove generazioni di compositori e promuovere le qualità di donne affermate o emergenti nell’ambito del pianoforte, sono infatti gli obiettivi di questo progetto che Vacatello ha voluto per l’intero suo triennio di direzione artistica.





Al Castello di Sarteano, sempre alle 21.30, torna in scena l’apprezzato spettacolo teatrale L’Assemblea degli Animali, firmato da Laura Fatini, a partire da un testo di Filelfo, per analizzare l’impatto dell’essere umano sulla natura e sul regno animale, con musiche originali commissionate a Luca Mauceri.

Sono intanto sempre più numerose le visite alla mostra retrospettiva “50 Cantieri - Viaggio verso un’utopia possibile”, curata da Paolo Barcucci e Antonio Fatini e aperta presso la Fortezza di Montepulciano tutti i giorni dalle 10.30 alle 19: un percorso che espone fotografie, documenti e altre memorie per celebrare i 50 anni di Cantiere Internazionale d’Arte.