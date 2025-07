Vacanze, Psicologi Toscani: “D’estate cresce il rischio di isolamento per anziani e persone fragili” La presidente dell'Ordine, Gulino: “Distinguere u

La presidente dell'Ordine, Gulino: “Distinguere un disagio passeggero da un bisogno clinico e valorizzare le reti sociali è fondamentale”

Firenze: “Con l’arrivo dell’estate e il rallentare delle attività, molte persone possono sperimentare un senso di isolamento più acuto. La solitudine è un’esperienza che può riguardare chiunque, ma è importante saper distinguere un momento di difficoltà passeggero dai segnali di un malessere più profondo. Solo così possiamo prevenire conseguenze più serie come il ritiro sociale o la depressione”.

A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

“In questo periodo dell’anno – sottolinea la presidente -, a risentire maggiormente del rischio isolamento sono soprattutto gli anziani e le persone più fragili. Molti anziani sono autosufficienti e riescono a gestire la loro quotidianità anche da soli, ma è molto importante continuare a coltivare le occasioni di incontro con gli altri: la socialità è un vero e proprio fattore di protezione e di stimolo al benessere non solo per la mente ma anche per il corpo. La ricerca scientifica dimostra che c’è correlazione positiva tra relazioni sociali e meccanismi fisiologici. Il nostro corpo funziona meglio se favoriamo le relazioni”.

“Nei casi di necessità, accanto alle situazioni che si possono affrontare con il sostegno della comunità, ci sono casi in cui può essere determinante rivolgersi a un professionista. Non possiamo e non dobbiamo fare autodiagnosi né pensare che per muoversi in modo appropriato per la propria salute basti leggere qualche consiglio su Internet. Sconsigliamo vivamente – conclude Gulino –. Anche per una risposta precoce e per intercettare preventivamente queste necessità in Toscana da settembre stiamo investendo sulla figura dello psicologo di assistenza primaria, che lavora insieme ai medici di base per valutare la natura e la serietà del disagio psicologico e intervenire senza allarmismi ma soprattutto in maniera competente e funzionale. Il servizio sperimentale è al momento attivo nelle seguenti case della comunità del territorio toscano e si accede dietro invio del medico di medicina generale.”

Lo psicologo di base in Toscana

Il servizio sperimentale dello psicologo di base, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana, è attivo presso numerose case della comunità sul territorio regionale. In particolare:

USL Toscana Centro: Firenze Q5: Casa della Salute “Le Piagge”, via dell’Osteria 18, e Casa della Salute di viale Morgagni, Firenze Sud-Est: Presidio Sanitario Greve in Chianti, via della Pace 8, Firenze Nord-Ovest: Casa di Comunità Calenzano, piazza Gramsci 12, Prato: Casa di Comunità Vernio, via L. Becheroni 2, Pistoia: Casa di Comunità San Marcello Piteglio, via Marconi 160, Empoli: Casa della Salute Sant’Andrea, via San Mamante 44.

USL Toscana Nord-Ovest: Carrara: Casa della Salute Piazza Sacco e Vanzetti, 5 (Zona Apuane), Capannori: Casa della Salute San Leonardo in Treponzio, Lucca: Campo di Marte, Pisa: Casa della Salute Via Garibaldi, Livorno: Casa della Salute Stagno.

Carrara: Casa della Salute Piazza Sacco e Vanzetti, 5 (Zona Apuane), Capannori: Casa della Salute San Leonardo in Treponzio, Lucca: Campo di Marte, Pisa: Casa della Salute Via Garibaldi, Livorno: Casa della Salute Stagno. USL Toscana Sud-Est: San Giovanni Valdarno (AR): Casa della Salute, Siena: Casa della Salute Arca di Fontebecci, Orbetello (GR): COT di Orbetello, Arezzo: Casa della Salute, via XXV Aprile 18, Abbadia San Salvatore (SI): Casa di Comunità Hub, Piazzale Michelangelo 26, Grosseto: Casa della Salute, via Don Minzoni 3.

Il servizio è accessibile tramite invio del medico di medicina generale.