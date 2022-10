Vacanze in Spagna tra movida, buona cucina e divertimento

Molto spesso pensare di andare in vacanza nella Penisola Iberica significa immaginare di visitare la capitale Madrid, ma ci sono tantissime altre città meravigliose e meno conosciute, che offrono una ricchezza storico – archeologica impressionante, in alcuni casi unica al mondo.



Monumenti come l’Alhambra a Granada, i Reales Alcazares e Piazza di Spagna a Siviglia, la città antica di Cordoba, sono solo alcuni dei capolavori che ispirano le ambientazioni di slot e roulette sui siti di giochi online.



Oltre alla movida e al divertimento, la buona cucina e tanti paradisi archeologici, sono numerosi i casinò dove andare a giocare ma esistono anche tante strutture dove pernottare, come il Casinò di Ibiza, Il Casinò di Barcellona, Lloret de Mar e quello di Marbella. Tuttavia, l’offerta ludica per il divertimento e il relax non finisce qui.



In Spagna sono numerose le città di mare dove è possibile fare il bagno per la maggior parte dell’anno ma ci sono anche splendide città di montagna con un ricchissimo patrimonio, come Granada in Andalusia. Insomma, in Spagna è possibile trovare di tutto e nella maggior parte dei casi a prezzi molto vantaggiosi rispetto ad altre mete europee.



Vacanze a Granada per scoprire un ricco patrimonio artistico

Prima di partire è fondamentale prenotare il tour dell’Alhambra se hai intenzione di visitarla, questa struttura architettonica è la principessa archeologica dell’Andalusia: una piccola città fortificata, per visitarla tutta con calma occorrono almeno 2 giorni. Da non perdere sono i Giardini di Generalife, che si trovano a pochi passi dall’Alhambra. Tra i quartieri della città spicca l’antico quartiere di Albaicin che è patrimonio dell’Unesco, da qui è possibile salire fino al belvedere che offre una panoramica mozzafiato della città e della Sierra Nevada alle spalle. Movida, ottimo cibo e divertimento sono all’ordine del giorno, Fiesta – Siesta sono le due parole preferite dai Granadinos.



Valencia a un passo da Ibiza



Il Mercato Centrale di Valencia è il più grande d’Europa, qui è possibile assaporare ogni piatto e cibo tipico della città, una delle più versatili di tutta la Spagna. Ottima tradizione enogastronomica (Valencia è la Capitale culinaria della Paella), tantissimi musei, sole, mare e divertimento, sono solo alcune delle caratteristiche principali che questo piccolo paradiso offre, non a caso è stata nominata la città del divertimento qualche anno fa, soprattutto per chi vuole partecipare al progetto Erasmus durante il percorso universitario. Un’ultima cosa: da qui ci sono voli ogni giorno che in 40 minuti ti portano a Ibiza.



Le Isole Baleari



Ibiza, Formentera, Minorca e Palma de Mallorca, rappresentano sicuramente le isole fra le più conosciute per gli amanti della movida e non solo. Qui il mare è limpido e in ogni angolo ci sono ristoranti tipici della cucina spagnola. Queste mete sono perfette anche se vuoi trascorrere una vacanza romantica, con tutta la famiglia oppure con gli amici, per ammirare paradisi naturali dalla bellezza unica.



Barcellona



Non c’è bisogno di presentare Barcellona, città ricca di storia e cultura con le sue architetture innovative ma anche numerosi reperti archeologici. I parchi, le Ramblas, la Sacrada Familia di Gaudi, sono soltanto alcune delle meraviglie che è possibile ammirare qui.



Cordoba, Siviglia e Malaga in Andalusia



Oltre alla città di Granada, in Andalusia è possibile visitare Siviglia, Cordoba e Malaga, le prime due sono affascinanti e offrono un ricco patrimonio storico – archeologico, la città di Malaga oltre alle numerose strutture che risalgono all’epoca romana, offre un lungomare che si estende per chilometri. In Andalusia è possibile divertirsi e assaporare numerosi piatti tipici, è una regione unica e fra le più apprezzate della Spagna.