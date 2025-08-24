Vacanze finite. Controesodo, in due giorni quasi 65mila veicoli sull’Aurelia a Grosseto

Grosseto: Si avvia alla conclusione il primo weekend di controesodo estivo 2025 sulla rete Anas, con oltre 24 milioni di transiti complessivi da venerdì 22 a domenica 24 agosto a mezzogiorno.

A livello nazionale i flussi di traffico sono stati molto sostenuti, in particolare nella giornata di venerdì, con un incremento medio del 7,1% rispetto al weekend di Ferragosto. Nonostante i numeri elevati, Anas sottolinea come non si siano registrate particolari criticità.

Importante anche il dato che riguarda la Toscana e in particolare la provincia di Grosseto: lungo la statale Aurelia, nel tratto grossetano, tra venerdì e sabato sono stati misurati 64.488 veicoli in transito. Un volume che conferma l’Aurelia come uno degli assi principali della mobilità estiva lungo la dorsale tirrenica.

Sulla stessa arteria, Anas ha registrato 50.333 passaggi a Montalto di Castro (Viterbo) e 51.946 a Vecchiano (Pisa). Numeri che danno la misura di come la costa tirrenica sia stata tra le mete più battute del controesodo, con migliaia di automobilisti di rientro dalle località balneari verso le grandi città. Il bilancio complessivo, dunque, segna un weekend di traffico intenso ma scorrevole, con Grosseto che si conferma snodo cruciale dei flussi veicolari estivi lungo l’Aurelia.