Vacanze estive a Merano e dintorni: idee per un soggiorno top

Ora che l’estate è davvero alle porte è il momento di iniziare a pensare alla meta delle vostre prossime vacanze; una destinazione che ci sentiamo di consigliarvi in modo spassionato è sicuramente l’Alto Adige, un territorio che rappresenta la meta ideale per qualsiasi tipo di vacanza, da quella attiva a quella wellness, da quella adrenalinica a quella solo relax e riposo.



La prima cosa da fare è scegliere la base dalla quale potrete partire per scoprire alcune delle tante meraviglie che il territorio altoatesino può offrire ai suoi visitatori e il nostro suggerimento a questo proposito è quello di prenotare per tempo un soggiorno, breve o lungo che sia, in questo hotel a 5 stelle a Merano, per la precisione a Marlengo; stiamo parlando dell’Hotel La Maiena, situato in una posizione idilliaca, sul pendio che si affaccia su Merano; tutto intorno è possibile ammirare un panorama naturale mozzafiato. In questa struttura a 5 stelle scoprirete il vero significato di wellness; qui gli ospiti hanno infatti a disposizione piscine per tutti i gusti (piscina esterna panoramica a 32 °C, piscina interna panoramica, piscina per nudisti, piscina relax-whirl-lounge, balloon lounge con piscina riscaldata per bambini, piscina esterna con vasca per bambini ecc.), saune di vario tipo (da quelle più tradizionali a quelle nella cabina a raggi infrarossi) e poi aree relax, un bellissimo prato, una splendida terrazza, senza contare che è possibile acquistare vari trattamenti benessere grazie ai quali potrete “ricaricare le pile”.

Una volta che sarete sistemati nel vostro hotel resort, potrete iniziare a come pianificare al meglio le vostre vacanze, attive o full relax che siano. Da parte nostra possiamo darvi qualche suggerimento sulle possibili mete del vostro soggiorno a Marlengo/Merano.

Merano e dintorni: cosa vedere?

Dal momento che il vostro hotel si trova a Marlengo, il primo suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di un percorso davvero suggestivo: il Marlinger Waalweg, vale a dire il sentiero della roggia di Marlengo, creato ben 250 anni fa (12 km circa, inizia nei pressi della diga della centrale idroelettrica di Tel a Parcines e termina a Lana, in via Raffein); percorrendolo godrete di bellissimi panorami e ci sono diverse possibilità di fare soste e ristorarsi. Un consiglio che possiamo darvi è quello di visitare Castel Monteleone (Schloss Lebenberg), uno dei castelli più belli dell’intera zona meranese.

Un’altra escursione interessante potete farla sull’Alta Via di Marlengo con vista panoramica. Si parte dal centro del Paese e si risale il sentiero 33, lasciatevi alle spalle il ristorante Waalheim e prendete l’Alta Via di Marlengo di cui seguirete il percorso tra boschi e verdi prati; oltrepassate i masi Holzmair fino ad arrivare al ristorante Senn am Egg. Per tornare a Marlengo prenderete il sentiero 35.

Consigliatissima è anche una visita a Lagundo, il “paese giardino” che si trova a pochi minuti d’auto da Marlengo e che è celebre per i suoi bellissimi e rigogliosi giardini, le sue aiuole e i suoi parchi.

Non può ovviamente mancare una visita a Merano; prima tappa il centro storico; fate shopping camminando lungo i portici e poi concedetevi una promenade lungo il fiume Passirio e studiatevi il vario programma culturale meranese dove troverete sicuramente eventi interessanti: mercati, concerti, spettacoli e via discorrendo. Imperdibile la visita ai giardini botanici di Castel Trauttmansdorff.

Altre mete consigliate sono il Castello di Scena (XVI), uno dei castelli più belli dell’Alto Adige, la Cascata Fragsburg (la più alta dell’Alto Adige; il percorso per arrivarci parte da Castel Fragsburg) e Tirolo, che può essere raggiunto anche prendendo la seggiovia che parte da Merano; il must imperdibile del paese è Castel Tirolo (XIII sec.).