Vacanze e sport: torna l’appuntamento estivo con l’Asd Fossomboni

Grosseto: Torna Vacanze e Sport, grazie all’impegno dell’Asd Fossombroni. Ormai da diversi anni, la formula collaudata con successo, consente ai ragazzi di vivere settimane di vacanze all’insegna della spensieratezza, della conoscenza del territorio e dello sport.

Per questa edizione sono già state fissate le date delle due settimane che vanno dal 12 al 16 e dal 19 al 23 di giugno. La cadenza giornaliera delle attività avranno come punto di riferimento alcuni stabilimenti balneari di Marina di Grosseto, come base di partenza la fermata degli autobus della stazione ferroviaria di Grosseto. La partenza è prevista ogni mattina alle 8, il ritorno nel pomeriggio alle 16:30.

Gran parte dell’attività sarà svolta all’aria aperta e al mare, con tante discipline sportive da provare, come canoa, sup, bocce, beach tennis, beach handball, beach volley, escursioni in bicicletta e calcio. I ragazzi partecipanti saranno coinvolti negli sport e nell’attività ricreativa dai docenti della scuola Fossombroni che seguiranno lo svolgimento delle intere giornate. Tra questi saranno presenti: Gabriella Corzani, Mirco Pierattoni e Silvia Madioni, con la supervisione di Amedeo Gabbrielli, mentre gli studenti del corso sportivo del Fossombroni avranno il ruolo di tutor. A seguire il passaggio da gioco a sport, invece, saranno gli insegnanti Giovanni Castelli, Alessandro Amerighi e Marco Niccolini. Vacanze e Sport è riservato a tutti i ragazzi con fascia di età che va dagli studenti della quarta elementare fino a quelli della terza media. L’Asd Fossombroni è disposta a valutare, di concerto con i genitori, la partecipazione di ragazzi con disabilità.

Per informazioni su iscrizioni e modalità di svolgimento è possibile rivolgersi al numero di telefono del responsabile Amedeo Gabbrielli, al 329-0774527 e Mila Chechi tel 370 332 6543