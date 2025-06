Grosseto: Lunedì 9 giugno avrà inizio "Vacanze e Sport- EduCamp" organizzato dall'Asd Fossombroni. Lo scorso anno riscosse un successo oltre le previsioni e di conseguenza, visto l'elevato numero di richieste, l'associazione sportiva ha deciso di partire subito senza aspettare la conclusione delle scuole.

In queste settimane i partecipanti potranno sperimentare esperienze ludico sportive all'insegna della spensieratezza. L'attività sarà svolta all'aria aperta e al mare, con tante discipline sportive, come sup, beach tennis, beach volley, tennis tavolo e tante attività ludiche e ricreative.

I ragazzi partecipanti saranno coinvolti nello sport e nell'attività ricreativa dagli studenti del Fossombroni che, nell'anno scolastico Giovanni Castelli e Matteo Di Marzo seguiranno i partecipanti nelle varie attività coinvolgendoli negli sport e nelle attività ricreative. Collaboreranno allo svolgimento delle attività i giovani istruttori, Andres Gabbrielli, Thomas Chechi, Asia Mazzuoli Sofia Alocci, Ilaria Petito e Giulio Poli ed alcuni studenti che delle classi prime, che si sono particolarmente distinti nel corso di animatore sportivo, svoltosi durante l'anno scolastico.

Interverranno a supporto gli istruttori esperti delle discipline: beach volley, beach tennis , beach football. Le attività si svolgeranno a Marina di Grosseto, presso gli stabilimenti balneari Bertini e Savoia. “Vacanze e Sport” sarà riservato a tutti i ragazzi che delle elementari fino a quelli della terza media.

La quota di partecipazione settimanale è di 90 euro e comprende la quota assicurativa, l'adesione all'Asd Fossombroni e il kit di partecipazione. Sono esclusi l'abbonamento al bus ei pasti. Per informazioni su iscrizioni e modalità di svolgimento è possibile rivolgersi al numero di telefono dei responsabili Giovanni Castelli 327-6339401 e Matteo Di Marzo 389-0270052.

foto di repertorio