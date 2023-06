Vacanze e sport con il Fossombroni: torna l’appuntamento estivo per i ragazzi

Grosseto: Mare, sport, attività ludica e tanto divertimento è quello che troveranno i partecipanti di Educamp Coni Vacanze e Sport, evento riservato ai giovani dagli 8 anni ai 14 anni. L'Asd Fossombroni ha accolto con grande soddisfazione il riconoscimento del Coni di poter presentare la propria iniziativa “Vacanze e sport” come un Educamp Coni. Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani che, nel periodo estivo, hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive, con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. I professori Amedeo Gabbrielli, Marco Niccolini, Mirco Pierattoni, Niccolò Amerighi, seguiranno i giovani partecipanti durante il corso, alternandosi nelle varie attività. Beach tennis, beach volley, beach soccer, tennis tavolo, canoa, sup, saranno le attività sportive programmate, mentre altre sono in fase di progettazione. Il professor Giovanni Castelli coordinerà Educamp Coni Vacanze e Sport nell’edizione 2023. Tutte le attività saranno accompagnate da giochi in spiaggia, giochi da tavolo e giochi di squadra. Il programma prevede lo svolgimento delle attività nei giorni dal lunedì al venerdì del mese di giugno, a partire dal 12, e della prima settimana di luglio.



La partenza dei partecipanti è prevista con il pullman di linea alle ore 8 dalla stazione ferroviaria di Grosseto, mentre il ritorno da Marina è previsto alle 16.30. Le attività si svolgeranno a Marina di Grosseto in due stabilimenti balneari: Bertini e Cavalleria Savoia. Per i giovani partecipanti con disabilità, verrà costruito con i genitori un percorso individualizzato e adeguato al giovane. La quota di partecipazione settimanale comprensiva della tessera assicurativa e associativa sarà di 90 euro. Ciascun partecipante dovrà provvedere ad acquistare i biglietti o l'abbonamento per il pullman di linea. Per partecipare basta contattare direttamente gli organizzatori: Castelli 3276339401 e Gabbrielli 3290774527.

foto di repertorio