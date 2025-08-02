Vacanze d’agosto: 1,1 milioni di toscani in partenza, ma 1 su 4 resterà in regione

Secondo Coldiretti Toscana, cresce il turismo esperienziale: agriturismi, enoturismo e cammini rurali al centro delle preferenze. Vacanze più brevi, ma più autentiche.

Firenze: È tempo di valigie per 1,1 milioni di toscani pronti a partire per le vacanze di agosto. A rilevarlo è un’indagine Coldiretti Toscana/Ixè, diffusa in occasione del primo fine settimana da bollino nero sulla rete stradale nazionale.

Le vacanze si accorciano, ma non si rinuncia al relax: il 34% dei toscani resterà fuori tra 4 giorni e una settimana, mentre un altro 25% ha scelto un periodo compreso tra una e due settimane. Solo il 3% si concederà una pausa oltre il mese, mentre il 13% limiterà la vacanza a massimo tre giorni. La durata media si attesta oggi a 9,7 giorni, circa due in meno rispetto a dieci anni fa.

Tra le destinazioni preferite, il mare domina incontrastato, seguito da montagna, campagna e città d’arte. Il 26% dei vacanzieri resterà in Toscana, mentre il 29% sceglierà l’estero, con l’Europa come meta privilegiata.

Ma la vera tendenza dell’estate 2025 è il turismo esperienziale. Aumentano le preferenze per vacanze sostenibili e a contatto con la natura, trainate dal successo degli agriturismi, che in Toscana superano le 5.800 strutture – almeno una per comune – e offrono 89.000 posti letto.

“Non è solo ospitalità – spiega Coldiretti Toscana – ma un modo per riscoprire il territorio attraverso esperienze autentiche: dall’enoturismo al birraturismo, dall’oleoturismo ai laboratori artigianali, passando per corsi di cucina, yoga, trekking o sport all’aria aperta”.

Il turismo enogastronomico si conferma una leva strategica per promuovere le eccellenze agroalimentari locali e sostenere l’economia dei territori rurali. Parallelamente cresce anche l’interesse per i cammini rurali, percorsi da vivere a piedi, in bici o a cavallo, che offrono un’esperienza lenta e immersiva, lontana dai ritmi frenetici del turismo di massa.

