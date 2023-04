Vacanza studio all’estero: una grande opportunità per migliorare la conoscenza di una lingua straniera

Una vacanza studio all’estero può rappresentare una delle migliori occasioni per gli studenti che vogliono approfondire la conoscenza di una lingua straniera ed è anche un ottimo modo di unire l’utile al dilettevole. Tutti coloro che hanno provato almeno una volta nella loro vita questa esperienza sono concordi nel descriverla come estremamente gratificante sotto diversi punti di vista.

Vacanza studio all’estero: un’imperdibile occasione di crescita personale

Per molti ragazzi in età scolare, una vacanza studio in terra straniera rappresenta il modo di staccarsi dal comodo e piacevole, ma talvolta iperprotettivo guscio familiare; è un ottimo modo per fare nuove amicizie, per diventare più spigliati, più indipendenti, più disinvolti, meno timidi e, ovviamente, è particolarmente utile per migliorare drasticamente il proprio livello di conoscenza di una lingua straniera.

A questo proposito, il programma Estate INPSieme, prevede vacanze studio con corsi organizzati da EF (Education First), una realtà che con la sua pluridecennale esperienza ha permesso a milioni di persone di ampliare le proprie conoscenze linguistiche offrendo loro anche la possibilità di visitare bellissimi Paesi e scoprire nuove culture. Tutti i dettagli possono essere approfonditi consultando le varie pagine che illustrano il programma; il soggiorno linguistico degli studenti, della durata di due settimane, è interamente coperto dai fondi e dai contributi statali dedicati al progetto.

I corsi prevedono lo studio di alcune delle lingue più diffuse, non solo gli immancabili inglese, francese, tedesco e spagnolo, ma anche il coreano e il giapponese, due idiomi sempre più ricercati anche a livello professionale.

Le destinazioni in cui vengono effettuati i corsi sono molte e tutte incredibilmente affascinanti; fra le tante ricordiamo la regale Inghilterra e la verde Irlanda, ma anche la calorosa Spagna, la severa Germania così come gli Stati Uniti, il Giappone, Singapore, l’Australia, la Nuova Zelanda, il Canada, Costarica, Malta e altre mete importanti e interessanti.

Parlare una seconda lingua offre molti vantaggi

Conoscere bene un’altra lingua offre senza ombra di dubbio vantaggi di diverso tipo; nel caso di studenti molto giovani permette, per esempio, di sapersi destreggiare con sufficiente disinvoltura nelle situazioni di divertimento (e talvolta anche in quelle di difficoltà) nel caso di una gita, una vacanza o di un soggiorno all’estero. Un altro indubbio vantaggio è quello di facilitare eventuali relazioni di amicizia con persone che vivono in un altro Paese.

Più avanti nel tempo, saper padroneggiare una o più lingue straniere permette di avere maggiori sbocchi professionali; la voce “Lingue conosciute” è particolarmente considerata quando vengono valutati i curriculum vitae di coloro che si propongono per un lavoro; moltissime aziende, infatti, hanno rapporti commerciali con clienti, fornitori e agenti esteri ed è necessario che i propri dipendenti abbiano una conoscenza delle altre lingue superiore a quella fornita dai classici percorsi scolastici (scuole elementari, scuole medie e scuole superiori); senza contare che per accedere a determinati concorsi è necessario essere in possesso di un attestato di certificazione linguistica di un determinato livello.

Al di là degli aspetti legati allo studio e alla carriera professionale è poi indubbio che conoscere bene una lingua straniera aumenti l’autostima e la fiducia nei propri mezzi, è inoltre molto utile per mantenere l’elasticità mentale ed è anche un ottimo esercizio per la memoria, cosa che risulta importante anche in altri ambiti.